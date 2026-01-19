Veja como evento em Barcelona pode influenciar patrocínios de times brasileiros

Feira internacional reúne casas de apostas globais em meio à busca das equipes do Brasil por novos parceiros / Crédito: Jogada 10

A crescente instabilidade nos contratos de patrocínio máster entre clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e empresas de apostas esportivas tem levado o mercado a buscar novas alternativas. Nesse cenário, eventos internacionais como a ICE Barcelona, que ocorre até 21 de janeiro e é considerada a maior feira de apostas do mundo, reúnem, em um único ambiente, casas de apostas já licenciadas no Brasil e companhias que ainda não atuam no país, mas que observam o mercado nacional como uma oportunidade estratégica. Nos últimos meses, Internacional, Bahia e Coritiba se somaram a Grêmio, Santos e Vasco na lista de clubes da elite que perderam seus patrocinadores máster do setor de bets. Com isso, 30% dos times da Série A iniciaram a temporada sem uma bet como parceiro principal no uniforme. Um contraste significativo em relação ao momento de 2025. Afinal, somente duas equipes da Série A não tinha casas de apostas como patrocinadora máster no ano passado. Casos de Mirassol e Bragantino, mas que ainda sim contavam com a exposição de bets em outras propriedades – 7k e Betfast, respectivamente.

“A ICE é a maior feira de apostas do mundo e reúne tanto empresas que já têm licença no Brasil quanto outras que ainda não atuam no país, o que abre, inclusive, a possibilidade de clubes fecharem patrocínios máster com marcas que ainda não estão no mercado brasileiro. Para nós na Wolff Sports, o principal objetivo da participação é o networking: não se trata de fechar negócios imediatos, mas de criar conexões, fortalecer relacionamentos e manter presença, porque quem não é visto não é lembrado”, afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da agência Wolff Sports, destacando que a empresa participa do evento desde 2020, com exceção do período da pandemia.

Novos patrocínios com bets por valores inferiores? A avaliação vai ao encontro do atual momento vivido pelos clubes brasileiros. Profissionais do mercado têm ressaltado que empresas de outros segmentos dificilmente conseguem alcançar os mesmos patamares de investimento praticados pelas casas de apostas, enquanto as negociações com novas bets parecem não indicar mais o mesmo patamar de outros tempos. Segundo especialistas, esse movimento está ligado à revisão de estratégias das empresas de betting após um 2025 marcado por altos aportes, em meio ao primeiro ano com o mercado regulamentado no Brasil. Outro fator seria o impacto do aumento gradual da tributação, que passará de 12% para 15% da Receita Bruta de Jogo (GGR) até 2028. Para Alex Rose, CEO da InPlaySoft, a presença na ICE Barcelona tem papel central no planejamento estratégico da companhia. “Começar o ano na ICE Barcelona é extremamente importante para o planejamento estratégico que estabelecemos. É um evento que reúne os principais players do mercado. Assim, podemos nos conectar com futuros clientes e entender as principais tendências para o setor de betting. Ter um estande no evento também é um motivo de orgulho. Isso mostra que estamos no caminho certo de consolidação no mercado brasileiro e internacional”, afirma o executivo.

Na Europa, ligas iniciam restrições Além de operadores e fornecedores internacionais, a feira também contará com a presença de outros executivos brasileiros do setor. Ricardo Vidal, CCO da Paag, destaca o papel do evento como espaço para apresentar soluções alinhadas às exigências do mercado regulado. “Eventos como esse são fundamentais para apresentar soluções que dialogam diretamente com o mercado regulado. É uma oportunidade para demonstrar como tecnologias e processos, como o KYC, o monitoramento de apostadores, o PLD e o compliance, fortalecem a conformidade regulatória, ampliam a segurança das operações e elevam a credibilidade das empresas que atuam no setor de apostas. Estar presente nesse ambiente permite trocar experiências, entender as demandas dos operadores e acompanhar de perto a evolução do mercado internacional”, afirma. Grandes ligas europeias avançam em restrições à publicidade de apostas como Espanha, Itália e Inglaterra. Enquanto isso, o futebol brasileiro ainda se mantém como um mercado atrativo. Entre 2023 e 2025, o valor total destinado aos patrocínios máster da Série A saltou de R$ 496 milhões para R$ 1,1 bilhão. Um crescimento de 125%, segundo levantamento da Jambo Sport Business.