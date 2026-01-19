Vasco negocia a contratação de Hinestroza, do Atlético Nacional

Cruz-Maltino supera proposta do Boca Juniors, que já tinha um acerto com o jogador desde a semana passada. Decisão está com o atleta

O Vasco negocia a contratação do atacante Marino Hinestroza, do Atlético Nacional. O Cruz-Maltino apresentou uma proposta de 6 milhões de dólares, como informou o jornalista Lucas Pedrosa. O Jogada10 apurou que o clube colombiano está disposto a aceitar a oferta, que é melhor do que foi apresentada pelo Boca Juniors.

O clube argentino tinha negociação avançada para a contratação de Hinestroza. No entanto, está no aguardo de uma resposta do Atlético Nacional desde a última sexta-feira. A proposta do Boca Juniors é de 5 milhões de dólares, mais o pagamento de 20% do valor de uma futura venda. O Cruz-Maltino, além de oferecer 1 milhão de dólares a mais, está disposto a deixar 30% dos direitos econômicos com o clube colombiano.