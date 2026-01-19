Vasco negocia a contratação de Hinestroza, do Atlético Nacional

Vasco negocia a contratação de Hinestroza, do Atlético NacionalCruz-Maltino supera proposta do Boca Juniors, que já tinha um acerto com o jogador desde a semana passada. Decisão está com o atleta
O Vasco negocia a contratação do atacante Marino Hinestroza, do Atlético Nacional. O Cruz-Maltino apresentou uma proposta de 6 milhões de dólares, como informou o jornalista Lucas Pedrosa. O Jogada10 apurou que o clube colombiano está disposto a aceitar a oferta, que é melhor do que foi apresentada pelo Boca Juniors.
O clube argentino tinha negociação avançada para a contratação de Hinestroza. No entanto, está no aguardo de uma resposta do Atlético Nacional desde a última sexta-feira. A proposta do Boca Juniors é de 5 milhões de dólares, mais o pagamento de 20% do valor de uma futura venda. O Cruz-Maltino, além de oferecer 1 milhão de dólares a mais, está disposto a deixar 30% dos direitos econômicos com o clube colombiano.
A saída de Vegetti também possibilitou ao Vasco oferecer um salário importante para o Hinestroza, superando a oferta do Boca Juniors pelo atacante. A decisão está nas mãos do jogador, que ainda nutre um sonho de jogar na Europa. No entanto, nenhuma proposta oficial chegou ao Atlético Nacional, apenas sondagens, porém com valores inferiores ao que foi oferecido pelo Cruz-Maltino.
O técnico Fernando Diniz é um grande admirador de Hinestroza, o que fez o Vasco entrar ainda mais forte na disputa pela sua contratação. O atacante tem 23 anos e soma convocação pela seleção da Colômbia. Em 2020, defendeu o Palmeiras, mas não conseguiu se destacar. No ano passado, brilhou pelo Atlético Nacional, principalmente na Copa Libertadores, chamando a atenção de diversos clubes brasileiros, como Fluminense e Botafogo que chegaram a fazer propostas pelo atleta.