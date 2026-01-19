Vasco faz sondagem por Cuiabano e avalia contratação por empréstimo

Cruz-Maltino enxerga posição como carente do elenco e jogador é visto com bons olhos pela comissão técnica

O Vasco quer reforçar a lateral esquerda e mira a contratação de Cuiabano, ex-Botafogo. O jogador de 22 anos pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra, mas não deve ser aproveitado, após retornar de empréstimo para o próprio Glorioso. A informação foi publicada primeiro pelo “ge” e confirmada pelo Jogada10.

Atualmente, o Vasco conta apenas com Lucas Piton como opção confiável para a lateral esquerda e o jogador tem sido alvo de propostas. Recentemente, o Cruz-Maltino recusou uma proposta do Besiktas, da Turquia. Victor Luís vem sendo preterido por Puma Rodríguez, que é lateral-direito. Leandrinho se despediu do clube nas redes sociais. O jogador está fechado com o Al Sharjah, dos Emirados Árabes.