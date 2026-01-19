Vasco faz sondagem por Cuiabano e avalia contratação por empréstimo

Vasco faz sondagem por Cuiabano e avalia contratação por empréstimoCruz-Maltino enxerga posição como carente do elenco e jogador é visto com bons olhos pela comissão técnica
O Vasco quer reforçar a lateral esquerda e mira a contratação de Cuiabano, ex-Botafogo. O jogador de 22 anos pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra, mas não deve ser aproveitado, após retornar de empréstimo para o próprio Glorioso. A informação foi publicada primeiro pelo “ge” e confirmada pelo Jogada10.
Atualmente, o Vasco conta apenas com Lucas Piton como opção confiável para a lateral esquerda e o jogador tem sido alvo de propostas. Recentemente, o Cruz-Maltino recusou uma proposta do Besiktas, da Turquia. Victor Luís vem sendo preterido por Puma Rodríguez, que é lateral-direito. Leandrinho se despediu do clube nas redes sociais. O jogador está fechado com o Al Sharjah, dos Emirados Árabes.
Dessa forma, Cuiabano surge como uma opção interessante até mesmo para ocupar a titularidade da lateral esquerda do Vasco. O jogador vê com bons olhos permanecer no futebol brasileiro. Além do Cruz-Maltino, outros clubes sondaram o atleta, assim como o Botafogo, que conta com a preferência de Cuiabano. No entanto, o Glorioso está impedido de registrar novos jogadores por causa do transfer ban.
Ainda não foi apresentada nenhuma proposta, mas o intuito do Vasco é contar com Cuiabano por empréstimo até o final da temporada.