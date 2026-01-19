Vasco acerta a saída de Maxime Dominguez para clube europeu

Maxime Dominguez não é mais jogador do Vasco. O suíço foi negociado em definitivo com o Cracóvia, da Polônia. A informação foi publicada pela “Itatiaia” e confirmada pelo Jogada10. O meio-campista chegou a jogar no empate com o Nova Iguaçu, mas não estava nos planos da comissão técnica para o restante da temporada.

O Vasco contratou Maxime Dominguez em 2024, junto ao Gil Vicente, de Portugal, por cerca de 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões na cotação da época). O valor proposto pelo Cracóvia não foi revelado, mas estima-se que o Cruz-Maltino consiga recuperar o investimento que foi feito, tendo em vista que a oferta agradou todas as partes. Dessa forma, o suíço viaja nos próximos dias para se apresentar ao novo clube e assinar em definitivo. O contrato dele com o Vasco tinha duração até o meio de 2028.