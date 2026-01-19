Torcedores se reúnem em Copacabana e celebram título de Senegal na Copa Africana

Encontro envolve membros da comunidade senegalesa que residem no Brasil e admiradores da seleção africana / Crédito: Jogada 10

Senegal conquistou o seu segundo título da Copa Africana de Nações (CAN) no último domingo (18). A conquista ocorreu após os “Leões de Terranga” vencerem Marrocos, anfitriões desta edição do torneio, por 1 a 0, na prorrogação. Após a confirmação do triunfo e do troféu, alguns integrantes da comunidade senegalesa que residem no Rio de Janeiro e admiradores da seleção africana comemoraram em Copacabana. Inclusive, o resultado positivo se desenhou em um cenário de drama, já que Senegal viu Marrocos desperdiçar um pênalti polêmico nos minutos finais. Os “Leões de Terranga” se revoltaram com a decisão da arbitragem. Com isso, deixaram o gramado também por influência do técnico Pape Thiaw.

Assim, os jogadores senegaleses chegaram a ir para os vestiários e a indefinição durou por cerca de 14 minutos. Contudo, depois retornaram a campo com a intervenção da estrela do time, o atacante Sadio Mané, que atualmente defende o Al-Nassr. A primeira e outra conquista da Copa Africana de Nações por Senegal ocorreu na edição de 2021 do torneio.

No país africano, a comemoração pelo título se estendeu pelas ruas de Dakar, capital do país, com o lançamento de fogos e danças para celebrar o feito. Além disso, depois da proeza, o presidente Bassirou Diomaye Faye anunciou esta segunda-feira (19) como feriado nacional. Jogadores de Senegal correm risco de perder a Copa A possível não participação no Mundial estaria envolvida exatamente com o abandono do gramado por parte dos senegaleses após a marcação de pênalti para Marrocos. Neste sentido, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, já se pronunciou e cobrou ações enérgicas das entidades organizadoras do torneio.