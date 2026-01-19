Sporting x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 7ª rodada da fase de liga da Champions / Crédito: Jogada 10

Sporting e PSG se enfrentam nesta terça-feira (20), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 7ª rodada da fase de liga da Champions. A bola rola no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e HBO Max (streaming). Como chega o Sporting O Sporting vive um bom momento e vem de vitória por 3 a 0 sobre o Casa Pia no último final de semana, pelo Campeonato Português, e agora vira a chave de olho na classificação direta para as oitavas de final da Champions. O Leão abre a 7ª rodada da fase de liga na 14ª posição, com 10 pontos, e está na zona dos playoffs para o mata-mata.

Contudo, o técnico Rui Borges enfrenta alguns problemas no elenco para o jogo desta terça-feira. Isto porque Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Diomande, Quenda e Ioannidis, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, o capitão Hjulmand está suspenso e completa a lista de desfalques. Como chega o PSG Por outro lado, o PSG chega embalado após uma boa vitória sobre o Lille no Campeonato Francês, que manteve o time com somente um ponto de diferença para o líder Lens, grande surpresa da Ligue 1 na temporada. Na Champions, o time comandado pelo técnico Luis Enrique também faz uma excelente campanha e está na terceira posição na classificação geral, com 13 pontos.