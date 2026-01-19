São Paulo x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h15

Mais Tradicional sonha com título inédito da competição nacional. Garotos de Cotia estão no caminho das Joias do Bairro

Chegou a hora de a garotada do Botafogo mostrar serviço mais uma vez. Afinal, em busca do título inédito, o time alvinegro enfrenta, nesta segunda-feira (19), o seu maior desafio. O Glorioso tem o São Paulo pela frente, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, pelas quartas de final. Quem avançar encontra Palmeiras ou Ibrachina nas semifinais.

A Voz do Esporte não marca touca e inicia, ao vivo, a transmissão, a partir de 20h15, com uma equipe de peso, da envergadura deste grande clássico nacional. Filipe Souza está confirmado na narração, com o auxílio luxuoso do sapiente Adélio Guimarães nos comentários e do intrépido Will Ferreira nas reportagens.