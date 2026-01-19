São Paulo faz proposta por Cauly, mas Bahia trava o negócio

São Paulo faz proposta por Cauly, mas Bahia trava o negócioTricolor Paulista tenta contratação do meia por empréstimo, mas Esquadrão de Aço só aceita liberar o jogador po uma venda
O São Paulo fez uma investida para tentar a contratação do meia Cauly, do Bahia. O Tricolor deseja contar com o jogador por empréstimo com opção de compra. Entretanto, o clube baiano negou a proposta e só quer liberar o meio-campista por meio de uma venda.
O jornalista André Hernan divulgou a informação. O Esquadrão de Aço não tem interesse na negociação nesses moldes e só pretende liberar Cauly se for em definitivo. O jogador tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2028.
Outra possibilidade levantada nos bastidores é uma possível troca de jogadores. Porém, o São Paulo não possui tantas peças disponíveis para esse tipo de negociação e a ideia não seguiu adiante.
Cauly está no Bahia desde 2023. Na primeira temporada, o meia conseguiu se destacar, mas acabou perdendo espaço nas duas temporadas seguintes. O jogador acumula 23 gols e 26 assistências em 176 partidas com a camisa tricolor.
