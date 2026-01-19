São Paulo faz proposta por Cauly, mas Bahia trava o negócio

Tricolor Paulista tenta contratação do meia por empréstimo, mas Esquadrão de Aço só aceita liberar o jogador po uma venda

O São Paulo fez uma investida para tentar a contratação do meia Cauly, do Bahia. O Tricolor deseja contar com o jogador por empréstimo com opção de compra. Entretanto, o clube baiano negou a proposta e só quer liberar o meio-campista por meio de uma venda.

O jornalista André Hernan divulgou a informação. O Esquadrão de Aço não tem interesse na negociação nesses moldes e só pretende liberar Cauly se for em definitivo. O jogador tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2028.