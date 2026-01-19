São Paulo bate o Botafogo e se classifica para a semifinal da Copinha

Tricolor marcou dois gols na reta final da partida e garantiu sua vaga para encarar o Ibrachina por uma vaga na final / Crédito: Jogada 10

O São Paulo seguirá na busca pela manutenção do título da Copinha. Na noite desta segunda-feira (19), o Tricolor superou o Botafogo em um jogo quente por 3 a 1 e garantiu vaga na semifinal do torneio. Djhordney, Matheus Menezes e Paulinho marcaram os gols paulistas, enquanto Arthur Izaque marcou pelo lado alvinegro. Agora, para conseguir uma vaga na decisão pelo segundo ano seguido, o Tricolor terá que encarar o Ibrachina. Os Dragões da China são a grande surpresa desta edição do torneio, após eliminar Internacional, Atlético Mineiro e Palmeiras.

Primeiro tempo com poucas emoções A partida começou travada, com poucos espaços e muita marcação. A primeira etapa foi marcada por poucas oportunidades de gol para os dois lados, com muitas faltas e alguns cartões amarelos mostrados pela arbitragem.

A primeira grande chance veio nos acréscimos, na qual o São Paulo aproveitou para abrir o marcador. Lucyan cobrou falta na área e Djhordney se antecipou à marcação para cabecear e marcar o primeiro em Sorocaba. São Paulo mata o jogo na segunda etapa Na segunda etapa, o Botafogo veio com alterações e conseguiu pressionar mais no ataque. O Alvinegro teve duas oportunidades que não levaram tanto perigo ao gol adversário. Entretanto, após levantamento na área, Arthur Izaque recebeu passe de cabeça e acertou um belo voleio para empatar o jogo. Depois disso a partida voltou a ficar mais disputada. O Fogão seguia melhor no jogo, mas não conseguia criar mais oportunidades. O Tricolor tentava aparecer mais no ataque, mas demorou para conseguir finalizar. Porém, quando finalizou, voltou a ficar à frente. Paulinho cruzou na área, Igor Felisberto escorou para o meio e Matheus Menezes apareceu para concluir para as redes.