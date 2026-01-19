São Paulo acerta saída de Rodriguinho para o Bragantino

São Paulo acerta saída de Rodriguinho para o BragantinoNegociação já estava avançada há algumas semanas, mas estava travada devido ao processo de impeachment no Tricolor
O São Paulo encaminhou a saída do meio de campo Rodriguinho para o Bragantino. O Tricolor deu o ok para que a negociação seja concluída por três milhões de dólares, cerca de R$ 16 milhões. O jogador tem contrato com o clube até o final do ano.
O negócio já estava encaminhado há algumas semanas, mas estava congelado por conta do processo de impeachment de Julio Casares. A tendência é que outras transferências sejam destravadas nos próximos dias, como a do volante Allan, do Flamengo.
Rodriguinho surgiu como uma das grandes promessas das categorias de base do São Paulo, mas nunca conseguiu se firmar. No ano passado, o jogador disputou a maior quantidade de jogos pelo clube, 28, com um gol marcado e duas assistências. Com contrato até o dia 31 de dezembro, o Tricolor tinha intenção de negociar o meia nesta janela de transferências para conseguir um retorno financeiro.