São Paulo acerta saída de Rodriguinho para o Bragantino

Negociação já estava avançada há algumas semanas, mas estava travada devido ao processo de impeachment no Tricolor

O São Paulo encaminhou a saída do meio de campo Rodriguinho para o Bragantino. O Tricolor deu o ok para que a negociação seja concluída por três milhões de dólares, cerca de R$ 16 milhões. O jogador tem contrato com o clube até o final do ano.

O negócio já estava encaminhado há algumas semanas, mas estava congelado por conta do processo de impeachment de Julio Casares. A tendência é que outras transferências sejam destravadas nos próximos dias, como a do volante Allan, do Flamengo.