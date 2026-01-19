Quartas da Copa do Rei: Barcelona vai enfrentar algoz do Real Madrid; veja duelos

Sorteio define os próximos jogos da torneio, marcados para 4 de fevereiro. Outro destaque fica para Betis contra Atlético de Madrid

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) divulgou, nesta segunda-feira, a definição dos confrontos das quartas de final da Copa do Rei. Oito equipes garantiram vaga no sorteio da próxima fase: Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Barcelona, Real Betis, Real Sociedad, Valencia, Alavés e Albacete.

Um dos favoritos, o Barcelona enfrentará o Albacete, time da segunda divisão que eliminou o Real Madrid nas oitavas de final. A equipe da Catalunha, aliás, se classificou para as quartas após vencer o Racing Santander, também da segunda divisão.