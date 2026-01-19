Quartas da Copa do Rei: Barcelona vai enfrentar algoz do Real Madrid; veja duelos

Quartas da Copa do Rei: Barcelona vai enfrentar algoz do Real Madrid; veja duelosSorteio define os próximos jogos da torneio, marcados para 4 de fevereiro. Outro destaque fica para Betis contra Atlético de Madrid
A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) divulgou, nesta segunda-feira, a definição dos confrontos das quartas de final da Copa do Rei. Oito equipes garantiram vaga no sorteio da próxima fase: Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Barcelona, Real Betis, Real Sociedad, Valencia, Alavés e Albacete.
Um dos favoritos, o Barcelona enfrentará o Albacete, time da segunda divisão que eliminou o Real Madrid nas oitavas de final. A equipe da Catalunha, aliás, se classificou para as quartas após vencer o Racing Santander, também da segunda divisão.
Nos outros duelos, destaque para o duelo entre Betis e Atlético de Madrid. As equipes, afinal, são das mais fortes do país na atualidade e que sonham com o título da competição.
Todos os confrontos serão em jogo único, com partidas previstas para o dia 4 de fevereiro. As semifinais, por sua vez, serão ida e volta, com os jogos previstos para 10 e 11 de fevereiro (ida) e 3 e 4 de março (volta), após novo sorteio. A grande decisão, aliás, ainda não teve data e local confirmados oficialmente pela federação espanhola.
Quartas de final da Copa do Rei
– Albacete Balompié x FC Barcelona
– Deportivo Alavés x Real Sociedad de Fútbol
– Valencia CF x Athletic Club
– Real Betis Balompié x Club Atlético de Madrid