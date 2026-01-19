Perto do Botafogo, Medina fica fora de jogo do Estudiantes

Perto do Botafogo, Medina fica fora de jogo do EstudiantesClube argentino dá a transferência como certa nos bastidores. Glorioso ainda precisa resolver transfer ban para anunciar o meia
O Botafogo está perto de anunciar o volante Cristian Medina. Enquanto aguarda o fim do transfer ban da Fifa pela dívida de Thiago Almada, o meio-campista ficou fora da lista de relacionados do Estudiantes para a partida desta segunda-feira (19), pela Copa da Argentina. O jogador, inclusive, já tem um acordo com a diretoria do clube argentino para a saída.
O Glorioso, porém, só poderá voltar a registrar novas contratações após quitar a dívida com o Atlanta United por Almada e eliminar o transfer ban da Fifa antes das confirmações. Enquanto aguarda, Medina segue no Estudiantes, mas já fora dos planos, tanto que ficou fora do confronto contra o Ituzaingó.
O interesse do Botafogo por Medina não começou nesta janela de transferências internacionais. Em 2024, o clube tentou tirá-lo do Boca Juniors, mas ele acabou no Leão de La Plata. Ainda em 2025, o volante sagrou-se campeão do Clausura e fez 43 jogos, com duas assistências.
O volante é uma opção para suprir a saída de Marlon Freitas, que foi para o Palmeiras. Até o momento, o Glorioso acertou as contratação dos zagueiros Ythallo e Riquelme e do ponta Villalba.
