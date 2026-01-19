Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Perto do Botafogo, Medina fica fora de jogo do Estudiantes

Clube argentino dá a transferência como certa nos bastidores. Glorioso ainda precisa resolver transfer ban para anunciar o meia
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Tipo Notícia

O Botafogo está perto de anunciar o volante Cristian Medina. Enquanto aguarda o fim do transfer ban da Fifa pela dívida de Thiago Almada, o meio-campista ficou fora da lista de relacionados do Estudiantes para a partida desta segunda-feira (19), pela Copa da Argentina. O jogador, inclusive, já tem um acordo com a diretoria do clube argentino para a saída.

O Glorioso, porém, só poderá voltar a registrar novas contratações após quitar a dívida com o Atlanta United por Almada e eliminar o transfer ban da Fifa antes das confirmações. Enquanto aguarda, Medina segue no Estudiantes, mas já fora dos planos, tanto que ficou fora do confronto contra o Ituzaingó.

O interesse do Botafogo por Medina não começou nesta janela de transferências internacionais. Em 2024, o clube tentou tirá-lo do Boca Juniors, mas ele acabou no Leão de La Plata. Ainda em 2025, o volante sagrou-se campeão do Clausura e fez 43 jogos, com duas assistências.

O volante é uma opção para suprir a saída de Marlon Freitas, que foi para o Palmeiras. Até o momento, o Glorioso acertou as contratação dos zagueiros Ythallo e Riquelme e do ponta Villalba.

Botafogo

