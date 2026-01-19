Palmeiras x Ibrachina, pelas quartas de final da Copinha: onde assistir

Palmeiras x Ibrachina, pelas quartas de final da Copinha: onde assistirVerdão busca o tricampeonato da principal competição de base do Brasil
O Palmeiras enfrenta o Ibrachina nesta segunda-feira (19), às 18h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copinha 2026. O jogo acontecerá na Arena Barueri, na cidade de Barueri, localizada na região metropolitana de São Paulo. O vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o ganhador de São Paulo x Botafogo, jogo que acontece no mesmo dia, um pouco mais tarde – às 21h (de Brasília), na cidade de Sorocaba.
Onde assistir Palmeiras x Ibrachina pelas quartas de final da Copinha
A partida entre Palmeiras e Ibrachina terá transmissão da Cazé TV no YouTube.
Como chega o Palmeiras
O Verdão venceu o Ituano por 3 a 1 nas oitavas de final da competição, resultado que valeu a classificação às quartas de final da Copinha. Ao todo, o Palmeiras tem quatro vitórias e dois empates no torneio. Na fase de grupos, a equipe do técnico Lucas Andrade terminou com 100% de aproveitamento. Foram vitórias em cima de Monte Roraima (4 a 2), Batalhão-TO (9 a 0) e Remo (3 a 0). Na segunda fase, empate por 3 a 3 com o Vitória e classificação nas cobranças de pênalti. Cenário parecido ocorreu na terceira fase, quando o Alviverde empatou por 1 a 1 com o Flamengo-SP e também avançou após 26 cobranças de pênalti.
Em toda a campanha, foram 23 gols marcados e sete sofridos. O sub-20 do Palmeiras ainda ostenta uma invencibilidade de 24 partidas (18 vitórias e seis empates). A última derrota do time comandado por Lucas Andrade foi em julho de 2025. Os artilheiros do Verdão na competição são os atacantes Sorriso e Victor Gabriel, com cinco gols cada. Vale lembrar que o Verdão é bicampeão da Copinha (2022 e 2023) e busca, nesta edição, o terceiro título em cinco anos.
Veja a campanha do Palmeiras até as quartas de final da Copinha
Primeira fase:
Palmeiras 4 x 2 Monte Roraima-RR
Palmeiras 9 x 0 Batalhão-TO
Palmeiras 3 x 0 Remo
Segunda fase
Palmeiras (3) 3 × 3 (2) Vitória
Terceira fase
Palmeiras (13) 1 x 1 (12) Flamengo-SP
Oitavas de final
Palmeiras 3 x 1 Ituano
Como chega o Ibrachina
O Ibrachina venceu o Internacional por 2 a 1 nas oitavas de final antes de enfrentar o Palmeiras. Para se classificar ao mata-mata, o time que fica localizado na capital paulista venceu Ferroviário-CE (5 a 0) e Bangu (3 a 0), e empatou com o Santo André (1 a 1). Estes resultados colocaram a equipe no topo do Grupo 30 da competição. No mata-mata, time ainda venceu o Atlético-MG (3 a 1) na segunda fase e, assim como o Palmeiras, precisou dos pênaltis para superar o Santo André na terceira fase (após novo empate por 1 a 1).
Veja a campanha do Ibrachina até as quartas de final da Copinha
Primeira fase:
Ibrachina 5 x 0 Ferroviário-CE
Ibrachina 1 x 1 Santo André
Ibrachina 3 x 0 Bangu
Segunda fase
Ibrachina 3 x 1 Atlético-MG
Terceira fase
Ibrachina (5) 2 x 1 (3) Santo André
