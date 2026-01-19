Palmeiras x Ibrachina, pelas quartas de final da Copinha: onde assistir

O Palmeiras enfrenta o Ibrachina nesta segunda-feira (19), às 18h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copinha 2026. O jogo acontecerá na Arena Barueri, na cidade de Barueri, localizada na região metropolitana de São Paulo. O vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o ganhador de São Paulo x Botafogo, jogo que acontece no mesmo dia, um pouco mais tarde – às 21h (de Brasília), na cidade de Sorocaba.

Onde assistir Palmeiras x Ibrachina pelas quartas de final da Copinha

A partida entre Palmeiras e Ibrachina terá transmissão da Cazé TV no YouTube.