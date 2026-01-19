Palmeiras x Ibrachina, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h45

Nesta segunda-feira (19), às 18h30 (de Brasília), o Palmeiras enfrenta o Ibrachina, pelas quartas de final da Copinha 2026. O jogo acontecerá na Arena Barueri, na cidade de Barueri, localizada na região metropolitana de São Paulo. O vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o ganhador de São Paulo x Botafogo, jogo que acontece no mesmo dia, um pouco mais tarde – às 21h (de Brasília), na cidade de Sorocaba.

A Voz do Esporte entra em campo com tudo e transmite a partida, ao vivo, a partir de 17h45. Gabriel Belmonte narra, com o suporte de Álvaro Martim nos comentários e David Silva na reportagem.