Palmeiras faz valer “lei de Abel” para minimizar problemas no ataque

Verdão é, ao lado do Bragantino, a única equipe do Paulistão com 100% de aproveitamento
O Palmeiras tem feito valer um dos principais mantras do técnico Abel Ferreira para driblar as dificuldades deste início de temporada: a “baliza zero”. Isso porque o Verdão venceu todas as suas três partidas no Paulistão (contra Portuguesa, Santos e Mirassol) por 1 a 0. O time é, ao lado do Bragantino, o único com 100% de aproveitamento no torneio até aqui.

Além de não ter sofrido gols até o momento, o Palmeiras teve três formações diferentes na defesa nas três rodadas. Todos os jogadores do setor atuaram nesta temporada, sendo o último a estrear o jovem Arthur, lateral-esquerdo bastante elogiado por Abel na coletiva pós-jogo. O desempenho coletivo da equipe também rendeu elogios do treinador.

“O que me deixa contente é como trocamos os jogadores. Dar oportunidades a todos de jogar. Falo a mesma coisa com todos, explico tudo, dou as coordenadas aos atletas. Gosto quando a equipe tenta fazer cada vez melhor”, afirmou o técnico.

Vale destacar que o Verdão ainda busca um zagueiro no mercado para suprir a ausência de Micael, emprestado para o Inter Miami (Estados Unidos). O principal nome ventilado é o de Nino, ex-Fluminense e atualmente no Zenit (Rússia).

Ataque do Palmeiras começa o ano em dívida, mas Abel minimiza

Se por um lado a defesa do Verdão tem mostrado um bom desempenho, o mesmo não pode ser dito do ataque. Os placares magros refletem uma dificuldade antiga do time de Abel Ferreira: a falta de eficácia. Na partida contra o Mirassol, por exemplo, a equipe finalizou 12 vezes e acertou apenas cinco no gol (cerca de 41%). Dessas cinco, somente uma entrou.

Ao todo, o Palmeiras acumula 34 finalizações no Paulistão e somente três gols marcados. Assim, o aproveitamento da equipe é de aproximadamente 8,8%. Na mesma coletiva pós-jogo, Abel Ferreira minimizou a dificuldade da equipe para balançar as redes. O técnico ainda reforçou que a responsabilidade de converter as chances criadas no ataque é dos jogadores, que tomam as decisões em campo.

“Você acha que os jogadores erram de propósito? Ou que o treinador diz: ‘Erra essa bola’? O que me preocupa é quando a equipe não cria, isso é responsabilidade do treinador. A questão tática é do treinador, mas as questões técnicas e as decisões são dos jogadores. Se vai dominar, cruzar ou fazer uma tabela, é do jogador, que será sempre o maior protagonista”, concluiu.

O Palmeiras volta a campo nesta terça-feira (20), às 20h (de Brasília), quando enfrente o Novorizontino fora de casa.

