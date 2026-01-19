Palmeiras faz valer “lei de Abel” para minimizar problemas no ataque

Verdão é, ao lado do Bragantino, a única equipe do Paulistão com 100% de aproveitamento / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras tem feito valer um dos principais mantras do técnico Abel Ferreira para driblar as dificuldades deste início de temporada: a “baliza zero”. Isso porque o Verdão venceu todas as suas três partidas no Paulistão (contra Portuguesa, Santos e Mirassol) por 1 a 0. O time é, ao lado do Bragantino, o único com 100% de aproveitamento no torneio até aqui. Além de não ter sofrido gols até o momento, o Palmeiras teve três formações diferentes na defesa nas três rodadas. Todos os jogadores do setor atuaram nesta temporada, sendo o último a estrear o jovem Arthur, lateral-esquerdo bastante elogiado por Abel na coletiva pós-jogo. O desempenho coletivo da equipe também rendeu elogios do treinador.

“O que me deixa contente é como trocamos os jogadores. Dar oportunidades a todos de jogar. Falo a mesma coisa com todos, explico tudo, dou as coordenadas aos atletas. Gosto quando a equipe tenta fazer cada vez melhor”, afirmou o técnico.

Vale destacar que o Verdão ainda busca um zagueiro no mercado para suprir a ausência de Micael, emprestado para o Inter Miami (Estados Unidos). O principal nome ventilado é o de Nino, ex-Fluminense e atualmente no Zenit (Rússia). Ataque do Palmeiras começa o ano em dívida, mas Abel minimiza Se por um lado a defesa do Verdão tem mostrado um bom desempenho, o mesmo não pode ser dito do ataque. Os placares magros refletem uma dificuldade antiga do time de Abel Ferreira: a falta de eficácia. Na partida contra o Mirassol, por exemplo, a equipe finalizou 12 vezes e acertou apenas cinco no gol (cerca de 41%). Dessas cinco, somente uma entrou. Ao todo, o Palmeiras acumula 34 finalizações no Paulistão e somente três gols marcados. Assim, o aproveitamento da equipe é de aproximadamente 8,8%. Na mesma coletiva pós-jogo, Abel Ferreira minimizou a dificuldade da equipe para balançar as redes. O técnico ainda reforçou que a responsabilidade de converter as chances criadas no ataque é dos jogadores, que tomam as decisões em campo.