Novorizontino x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo coloca frente a frente duas equipes da parte de cima da tabela do Paulistão / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras visita o Novorizontino nesta terça-feira (20), às 20h (de Brasília), em jogo que abre a quarta rodada da primeira fase do Paulistão 2026. A partida acontece no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior do estado de São Paulo. O uelo coloca frente a frente duas equipes do topo da tabela. De um lado, o Verdão é o vice-líder da competição com 100% de aproveitamento (três vitórias em três rodadas). Apenas o Bragantino tem campanha igual, porém, com maior saldo de gols. Do outro, o Novorizontino é o terceiro colocado da competição, com duas vitórias em três partidas. A única derrota do Tigre foi na estreia, 2 a 1 de virada para o Santos na Vila Belmiro.

Onde assistir Novorizontino x Palmeiras O jogo entre Novorizontino e Palmeiras terá transmissão da TNT, na TV paga, e da HBO Max, no streaming.

Como chega o Novorizontino O time comandado por Enderson Moreira tem uma das melhores campanhas da competição até o momento. O Novorizontino perdeu apenas uma partida, a estreia diante do Santos, na Vila Belmiro. Vale lembrar que a derrota foi de virada. Desde então, o Tigre emplacou uma sequência de duas vitórias, diante de Guarani em casa (2 a 0), e Primavera fora (4 a 3). O Novorizontino terá quatro desfalques. São eles: o atacante Caio Dantas, lesionado; o zagueiro Renato Palm, o lateral-direito Arthur Barbosa e o meio-campista Marlon, todos em transição física. Como chega o Palmeiras O Verdão, por sua vez, acumula três vitórias em três rodadas, todas por 1 a 0 (diante de Portuguesa, Santos e Mirassol). Apesar do bom desempenho defensivo, o time de Abel Ferreira voltou a sofrer com a falta de eficácia no ataque. Assim, para tentar reverter essa situação, a equipe conta com os gols de Flaco López, que deve comandar o ataque na partida diante do Novorizontino.

Vitor Roque, seu parceiro na linha de frente do Verdão, deve ser desfalque. Isso porque o jogador deixou o gramado com dores no joelho direito ainda na segunda etapa diante do Mirassol e, embora não tenha lesão, trabalhou com cronograma individualizado de treinamentos nessa segunda-feira (19). Além de Vitor Roque, outros jogadores estão fora da partida, todos realizando transição física: Andreas Pereira, Lucas Evangelista, Figueiredo e Felipe Anderson. Outros dois jogadores seguem lesionados e sem previsão de retorno: os atacantes Paulinho e Facundo Torres, que pode deixar o Verdão rumo ao futebol dos Estados Unidos. NOVORIZONTINO X PALMEIRAS Campeonato Paulista – 4ª rodada

Data e horário: 20/1/2026 (terça-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

MIRASSOL: Jordi; Alvariño, Eduardo Brock, Dantas e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho, Diego Galo e Rômulo; Robson. Técnico: Enderson Moreira.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Marlon Freitas, Raphael Veiga, Allan e Riquelme Fillipi; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Bruno Silva de Jesus (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)