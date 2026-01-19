Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neymar treina nesta segunda durante folga do elenco do Santos; confira fotos

Atacante postou fotos de suas atividades em casa, enquanto o plantel do Peixe ganhava descanso. Ele pode voltar a atuar em fevereiro
O atacante Neymar segue sua rotina de treinos em casa mesmo com o elenco do Santos de folga. O camisa 10 busca acelerar a recuperação após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo, dias antes do Natal.

O procedimento foi realizado no dia 22 de dezembro e, atualmente, o jogador intercala treinos na academia do CT Rei Pelé com atividades em casa. Assim, nesta segunda-feira (19), publicou algumas fotos enquanto realizava exercícios sob a supervisão do preparador físico Ricardo Rosa.

Agora, Neymar entra em fase final de recuperação da operação e projeta seu retorno 100% ao time do Santos, o que deve ocorrer entre as duas primeiras semanas de fevereiro.

A expectativa é que o craque inicie o trabalho de transição física ainda neste mês de janeiro. Caso a previsão se cumpra, ele poderia atuar ainda mais primeiras rodadas do Brasileirão, que terá início no dia 28.

O departamento médico do Santos avalia como um cenário otimista o retorno do jogador na segunda rodada do Brasileirão, contra o São Paulo, no dia 4 de fevereiro. Contudo, tudo vai depender da evolução do jogador em relação à recuperação da lesão e o condicionamento físico.

Neymar atuou no sacrifício pelo Santos na reta final da temporada e ajudou a equipe a se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

