Neymar avança em recuperação e pode reforçar o Santos no início do Brasileirão

Atacante entre em fase final de recuperação após cirurgia no menisco do joelho esquerdo / Crédito: Jogada 10

Neymar está próximo de voltar a defender o Santos. Isso porque o atacante entra nesta semana na última fase da recuperação da cirurgia no menisco do joelho esquerdo. A previsão do clube é que o jogador retorne nas primeiras semanas de fevereiro. As informações são do “ge”. O Peixe acompanha a evolução de Neymar e ajusta o cronograma de trabalho com base nas respostas físicas apresentadas pelo atleta no decorrer da recuperação. Atualmente, o jogador alterna sessões de fisioterapia com atividades na academia. Os trabalhos ocorrem tanto em sua residência quanto no CT Rei Pelé, onde ele já mantém contato com integrantes do elenco.

A expectativa aponta para o início da transição física na última semana de janeiro. Caso o processo siga sem interrupções, Neymar pode ficar apto a atuar já nas primeiras rodadas do Brasileirão, que começa no dia 28 de janeiro. O Santos estreia contra a Chapecoense, na Arena Condá.

Santos tem “Plano B” para o retorno de Neymar Vale destacar que o gramado sintético do estádio em Chapecó reduz a chance de utilização do atacante na primeira rodada. Diante disso, o segundo compromisso, contra o São Paulo, no dia 4 de fevereiro, surge como possibilidade, dependendo da adaptação aos treinos com bola. Além disso, outra data considerada é o confronto diante do Velo Clube, em 15 de fevereiro, na Vila Belmiro, pelo Paulistão. O jogo marca o fim da primeira fase do estadual. Assim, uma hipotética participação de Neymar também serviria como preparação para a fase mata-mata do torneio. O Santos conduz o processo com cautela após Neymar atuar com limitações no fim da temporada passada, período em que teve participação direta na permanência do clube na Série A. Antes da cirurgia, realizada em 22 de dezembro, clube e jogador optaram por um período de descanso como parte do planejamento de recuperação. A recuperação segue o planejado pelo clube e, por isso, há otimismo no retorno do camisa 10.