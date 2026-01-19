Narrador justifica saída da Globo e vibra com novo destino: “Realizar sonhos”

Grupo de comunicação não tem os direitos de transmissão do Mundial como a Globo e quer fazer os maiores pré e pós jogos do torneio / Crédito: Jogada 10

O narrador Odinei Ribeiro anunciou sua saída da Globo no começo de janeiro e, após a confirmação, ele passou a negociar com outro canal: o GOAT. Depois de algumas semanas de tratativas, as partes chegaram a um acerto. A chegada do profissional tem com prioridade em atuar no projeto do grupo de comunicação para a Copa do Mundo. Diferentemente da emissora da família Marinho, o canal não adquiriu os direitos de transmissão do principal torneio de seleções. Assim, a intenção é de estruturar e se consolidar como o dono da maior cobertura nos prés e pós-jogos dos compromissos no torneio.

Inclusive, o planejamento é de que Odinei Ribeiro viaje para o exterior e seja o âncora dessas atrações em um estúdio em Nova Iorque. A propósito, o desejo do canal GOAT é enviar 32 profissionais para as três sedes da Copa do Mundo. Exatamente com o intuito de realizar a cobertura do maior campeonato de seleções.

Mudança da Globo para o GOAT Em entrevista para o jornal “Lance!”, Odinei Ribeiro celebrou o acerto. “Eu e o GOAT é uma tabelinha muito especial. Quero deixar bem claro, quando eu saí da TV da Globo, eu não tinha proposta de nenhum canal. Não havia conversado com nenhum canal, até porque, poucas pessoas sabiam do meu desejo de ir para os Estados Unidos, fazer alguns conteúdos sobre a Copa do Mundo, reencontrar amigos e viver novas experiências até o final da competição. Quando eu saí da Globo, oficialmente eu tive o interesse da GOAT, mas outros canais também me procuraram”, esclareceu o narrador.

“Eu me interessei pelo GOAT, porque eles têm um projeto de Copa do Mundo. Então, vamos fazer um barulho juntos por lá, a emissora vai levar uma equipe com mais de 30 profissionais, vão fazer um barulho bem legal durante os pré-jogos, intervalos e pós-jogos. Então, eles me convidaram e estou muito feliz, porque é a realização do meu sonho”, complementou. Projeto da mova casa A mobilização da emissora também envolve a ida de alguns influenciadores, alguns deles que possuem vínculo com o grupo de comunicação. São os casos de Magno Navarro e Fabio Rabin. O plano prévio é colocá-los em um motor-home, se locomover principalmente pelos Estados Unidos e mostrar um outro viés das partidas. As informações são do colunista Flávio Ricco. “Realizar sonhos” Em outra parte da entrevista, Odinei Ribeiro justificou a saída do principal grupo de comunicação do país.

“Eu trabalhei 18 anos na Globo de São Paulo, mais quatro anos na afiliada da Globo, na TV Tribuna. O que eu queria era realizar sonhos profissionais e pessoais, e talvez na Globo eu não fosse mais realizá-los. Dentre algumas ideias, conhecer o mundo, assistir jogos importantes fora do Brasil e também sempre tive o desejo de morar fora do Brasil”, relatou o comunicador. “Desde 2009 eu vou aos Estados Unidos, o que era impossível de imaginar quando era criança, mas quando eu conversei com o pessoal da Globo, a minha ideia era exatamente essa. Ficar seis meses fora, e no caso, no país da Copa do Mundo, assistir alguns jogos por lá, encontrar amigos e quando acabasse eu retornaria para o Brasil”, concluiu. Decisão em deixar a Globo Odinei Ribeiro teve uma passagem de 18 anos pelo maior grupo de comunicação do país. Entretanto, nos bastidores, demonstrou incômodo por estar perdendo espaço para outros profissionais recém-contratados ou com menos tempo na emissora. Além disso, decidiu buscar novos rumos na carreira, segundo relato em uma postagem nas suas redes sociais.