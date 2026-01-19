Na lanterna, Flamengo pode cair no Carioca? Veja regulamento

Equipe sub-20 comandada por Bruno Pivetti ainda não conquistou vitória no Estadual e ocupa a última posição do Grupo B / Crédito: Jogada 10

O Flamengo ligou o alerta por somar apenas um ponto em três rodadas no Campeonato Carioca, sendo o lanterna do Grupo B. Diante do desempenho da equipe sub-20 comandada por Bruno Pivetti, o clube pode antecipar o retorno do elenco principal para tentar evitar que o time dispute as partidas do quadrangular do rebaixamento. Agora, o Flamengo resta apenas três partidas: dois clássicos contra Vasco e Fluminense e, por fim, o Sampaio Corrêa. Até agora, o rubro-negro empatou por 1 a 1 com a Portuguesa, em jogo adiantado da quinta rodada, e perdeu por 2 a 1 com o Bangu e 3 a 0 para o Volta Redonda.

O elenco principal do Flamengo se reapresentou no último dia 12. Em sua primeira semana de pré-temporada, a equipe teve apenas três dias de atividades no campo. Portanto, ainda não está pronta fisicamente para estrear. Na próxima semana, o Rubro-Negro vai intensificar os treinos. Em meio a isso, a comissão técnica, o diretor José Boto e o presidente Bapa vão se reunir para debater o planejamento.