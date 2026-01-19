Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Música inspirada em Ronaldinho Gaúcho reúne jogador do Palmeiras em clipe

Grupo de pagode Akatu transformou uma roda de samba em Belo Horizonte no palco para o videoclipe informal com nomes do futebol
Ronaldinho Gaúcho participou do lançamento da música “Rolê Aleatório”, em parceria com o grupo mineiro Akatu, durante um encontro em Belo Horizonte. Gravado em meio à roda de samba, o videoclipe ainda contou com a participação do atacante Paulinho, do Palmeiras.

O nome da música já faz alusão aos episódios extracampo do Bruxo, conhecido mesmo por “rolés aleatórios”. É nisso que a canção se apoia, nas resenhas e histórias que marcaram a trajetória do ídolo nacional. Já o clipe registra o clima informal do encontro, a partir da convivência entre músicos e convidados.

“O Ronaldinho vivia falando que queria fazer uma resenha com a gente. Quando rolou, ficou daquele jeito: espontâneo, divertido, com samba e amizade. E a música conta isso, do jeitinho que é”, disse Lukas Bogé, vocalista do Akatu.

Beg Candeia, também vocalista do grupo, destacou o caráter real do projeto. “A energia da roda de samba como ela é de verdade. A letra conversa com o que estava acontecendo ali: as resenhas, os rolês aleatórios e a celebração. A gente só registrou e transformou em música para todo mundo viver junto”.

Clipe com Ronaldinho Gaúcho e Paulinho

Grupo Akatu

Criado em 2015, em Belo Horizonte, o Akatu é formado por Beg Candeia, Lukas Bogé, Caique Guilherme e Lucas Araújo. O grupo soma mais de 900 milhões de streams, ultrapassa 460 milhões de visualizações no YouTube e reúne mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Os músicas também lideram o rádio com músicas como “Complicado”, “Meu Plano Falhou” e “Chá de Cama”.

O encontro também reuniu Paulinho, que segue em recuperação no Palmeiras. O atacante passou por uma segunda cirurgia no fim de julho do ano passado e tem evolução dentro do prazo médico estimado, entre cinco e seis meses. A expectativa é que retorne aos trabalhos em campo a partir de fevereiro.

Desde que chegou ao clube, ele soma 16 jogos, três gols e duas assistências.

