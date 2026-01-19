Música inspirada em Ronaldinho Gaúcho reúne jogador do Palmeiras em clipe

Grupo de pagode Akatu transformou uma roda de samba em Belo Horizonte no palco para o videoclipe informal com nomes do futebol / Crédito: Jogada 10

Ronaldinho Gaúcho participou do lançamento da música “Rolê Aleatório”, em parceria com o grupo mineiro Akatu, durante um encontro em Belo Horizonte. Gravado em meio à roda de samba, o videoclipe ainda contou com a participação do atacante Paulinho, do Palmeiras. O nome da música já faz alusão aos episódios extracampo do Bruxo, conhecido mesmo por “rolés aleatórios”. É nisso que a canção se apoia, nas resenhas e histórias que marcaram a trajetória do ídolo nacional. Já o clipe registra o clima informal do encontro, a partir da convivência entre músicos e convidados.

“O Ronaldinho vivia falando que queria fazer uma resenha com a gente. Quando rolou, ficou daquele jeito: espontâneo, divertido, com samba e amizade. E a música conta isso, do jeitinho que é”, disse Lukas Bogé, vocalista do Akatu.

Beg Candeia, também vocalista do grupo, destacou o caráter real do projeto. “A energia da roda de samba como ela é de verdade. A letra conversa com o que estava acontecendo ali: as resenhas, os rolês aleatórios e a celebração. A gente só registrou e transformou em música para todo mundo viver junto”. Clipe com Ronaldinho Gaúcho e Paulinho Grupo Akatu Criado em 2015, em Belo Horizonte, o Akatu é formado por Beg Candeia, Lukas Bogé, Caique Guilherme e Lucas Araújo. O grupo soma mais de 900 milhões de streams, ultrapassa 460 milhões de visualizações no YouTube e reúne mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Os músicas também lideram o rádio com músicas como “Complicado”, “Meu Plano Falhou” e “Chá de Cama”. O encontro também reuniu Paulinho, que segue em recuperação no Palmeiras. O atacante passou por uma segunda cirurgia no fim de julho do ano passado e tem evolução dentro do prazo médico estimado, entre cinco e seis meses. A expectativa é que retorne aos trabalhos em campo a partir de fevereiro.