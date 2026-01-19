Mercado da bola desta segunda (19): Vasco quer manter Rayan e Inter fecha com Villagra

Cruz-Maltino dificulta saída de atacante para terra da Rainha, Colorado confirma argentino e novela Alisson segue entre rivais / Crédito: Jogada 10

Os Estaduais já estão pegando fogo pelo Brasil, principalmente no fim de semana. No entanto, os clubes também estão no mercado, negociando as chegadas e partidas para o decorrer da temporada. Um dos destaques é a possível saída de Rayan para o futebol inglês, mas o Vasco faz jogo duro. Além dele, o Internacional confirmou a contratação de Rodrigo Villagra. Enquanto isso a novela Alisson continua entre São Paulo e Corinthians. Veja, então, a primeira edição do vaivém desta segunda-feira (19). Vasco quer manter Rayan O Bournemouth, da Inglaterra, formalizou no último domingo (18) uma proposta pelo atacante Rayan, do Vasco. O valor fixo, no entanto, ficou abaixo dos 35 milhões de euros (R$ 218 milhões) que o clube inglês havia sinalizado ao longo da semana. O Cruz-Maltino fará uma análise da oferta, mas entende que o jogador ainda poderá dar mais retorno ao clube e reluta para vender o jovem. Os ingleses, aliás, esperam uma resposta em dois ou três dias.

O Cruz-Maltino, assim, não deve facilitar e vai enviar uma contraproposta ao clube inglês. Além disso, a diretoria tenta convencer Rayan e seus representantes a esperarem ofertas mais vantajosas.

Inter confirma Rodrigo Villagra O Internacional divulgou acerto nas negociações com o meio-campista Rodrigo Villagra. Assim, em comunicado o clube detalhou que chegou a um consenso com o jogador do CSKA Moscou, da Rússia, em tratativas envolvendo as bases contratuais. Inclusive, o Colorado também informou que a previsão é de que o argentino desembarque em Porto Alegre nos próximos dias. E segue a novela… Corinthians e São Paulo reavaliam a negociação envolvendo o volante Alisson após a recusa de uma troca entre jogadores, fato que ocorreu na última semana. Agora, os clubes discutem a possibilidade de um empréstimo até o final do ano. A prioridade por parte do Tricolor, no entanto, é uma venda com compensação financeira. A oferta inicial feita pelo Corinthians, e recusada pelo São Paulo, incluía a troca de um jogador por Alisson. Os nomes disponibilizados pelo Timão foram o zagueiro Renato, o lateral-esquerdo Hugo, o volante Alex Santana e o atacante Héctor Hernández.