Mbappé defende Vini Jr após vaias: “Temos que protegê-lo melhor”

Assim como o técnico Arbeloa, Mbappé saiu em defesa do brasileiro Vinicius Junior, alvo de críticas da torcida do Real Madrid, em partida no último sábado contra o Levante. Durante a entrevista coletiva desta segunda-feira, o atacante francês afirmou que a fase do clube merengue não é culpa do camisa 7.

“Claro, não é culpa do Vini. É culpa de todo o elenco. É tudo o que tenho a dizer aos torcedores. Deixem que vaiem o time inteiro. Temos que aceitar, é o nosso trabalho. Sabemos disso. Mas não podemos apontar o dedo para alguns e dizer que a culpa é deles. É culpa de todos. No Real Madrid, existem momentos como este, e temos que mudar isso”, afirmou Mbappé.