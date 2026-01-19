Marrocos vai à Fifa contra Senegal após polêmica na final da CAN

Federação marroquina reclama de abandono de campo após pênalti e diz que atitude afetou o andamento da decisão

A final da Copa Africana de Nações segue gerando repercussão fora de campo. A Federação Real Marroquina de Futebol anunciou, nesta segunda-feira (19), por meio de um comunicado oficial, que vai apresentar uma denúncia formal à Fifa e à Confederação Africana de Futebol (CAF) contra a seleção do Senegal.

