Marrocos vai à Fifa contra Senegal após polêmica na final da CAN

Federação marroquina reclama de abandono de campo após pênalti e diz que atitude afetou o andamento da decisão
A final da Copa Africana de Nações segue gerando repercussão fora de campo. A Federação Real Marroquina de Futebol anunciou, nesta segunda-feira (19), por meio de um comunicado oficial, que vai apresentar uma denúncia formal à Fifa e à Confederação Africana de Futebol (CAF) contra a seleção do Senegal.

A reclamação tem como base o momento em que os jogadores senegaleses deixaram o campo durante a decisão, após o árbitro marcar um pênalti para o Marrocos aos 52 minutos do segundo tempo. Segundo a federação marroquina, a marcação foi considerada correta por especialistas em arbitragem, e a atitude do adversário interferiu diretamente no andamento normal da partida e no rendimento dos atletas em campo.