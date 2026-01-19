Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maracanã está com gramado renovado; fotos

Processo de revitalização da grama iniciou no dia 27 de dezembro, pouco após o Jogo das Estrelas; veja
O gramado do Maracanã está de cara nova para a temporada 2026. Nesta segunda-feira (19/1), dois dias antes do primeiro jogo no estádio no ano, a manutenção da grama foi concluída. Assim, Flamengo x Vasco, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, representará a primeira partida do Maior do Mundo em 2026.

As informações são do “ge”. O processo, aliás, começou no dia 27 de dezembro, dia seguinte à Jogo das Estrelas, de Zico. Aquele, afinal, era o último evento com utilização do gramado do estádio em 2025.

A primeira etapa foi da raspagem, quando houve retirada da camada vegetal em cerca de um centímetro. Depois, na Fase 2, houve a rebrota da grama, visando a melhoria estética do “palco”. Por fim, o crescimento da grama representou a Fase 3. Vale lembrar que ocorreram 73 partidas no Maracanã, estádio gerido por Flamengo e Fluminense, em 2025.

Processo de raspagem do Maracanã, no fim de 2025

