Maracanã está com gramado renovado; fotos

Maracanã está com gramado renovado; fotosProcesso de revitalização da grama iniciou no dia 27 de dezembro, pouco após o Jogo das Estrelas; veja
O gramado do Maracanã está de cara nova para a temporada 2026. Nesta segunda-feira (19/1), dois dias antes do primeiro jogo no estádio no ano, a manutenção da grama foi concluída. Assim, Flamengo x Vasco, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, representará a primeira partida do Maior do Mundo em 2026.
As informações são do “ge”. O processo, aliás, começou no dia 27 de dezembro, dia seguinte à Jogo das Estrelas, de Zico. Aquele, afinal, era o último evento com utilização do gramado do estádio em 2025.
A primeira etapa foi da raspagem, quando houve retirada da camada vegetal em cerca de um centímetro. Depois, na Fase 2, houve a rebrota da grama, visando a melhoria estética do “palco”. Por fim, o crescimento da grama representou a Fase 3. Vale lembrar que ocorreram 73 partidas no Maracanã, estádio gerido por Flamengo e Fluminense, em 2025.
Processo de raspagem do Maracanã, no fim de 2025
