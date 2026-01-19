Larissa Simões, influenciadora que atribui gravidez a Depay, anuncia sexo do bebê

Influenciadora baiana também divulgou o nome do bebê na mesma publicação dos stories, enquanto o atacante permanece em silêncio / Crédito: Jogada 10

Larissa Simões escolheu as redes sociais para dividir um novo capítulo da gravidez que atribui a Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians. No sábado (17), a influenciadora e jornalista baiana publicou uma imagem do enxoval e revelou o sexo do bebê, além do nome. A informação rapidamente passou a viralizar entre corintianos nas redes sociais. Em um anúncio simples e íntima, Larissa anunciou que está à espera de uma menina que se chamará Melissa. A influenciadora não voltou a abordar o tema e tampouco fez registros permanentes nas redes sociais, apenas via stories do Instagram.

A história ganhou dimensão pública em outubro de 2025, quando a baiana afirmou estar grávida do jogador. Àquele período, ela relatou que conheceu Depay em fevereiro, durante a comemoração de aniversário do atleta, e que a relação se tornou mais frequente a partir de abril.

Ela relatou ainda que passou a viajar com frequência para São Paulo a fim de encontrá-lo em todas ocasiões. Essas idas à capital paulista ocorreram justamente a partir de abril, quando, segundo Larissa, a relação ganhou contornos mais intensos. Como Memphis Depay soube? Larissa revelou que soube da gravidez em setembro, quando já estava com cerca de três meses de gestação. Ela contou ainda que procurou o jogador logo após receber o diagnósticos, mas não obteve retorno por parte do atacante. Diante do silêncio, a influenciadora disse que se colocou à disposição para a realização de um teste de paternidade. Contudo, ainda de acordo com ela, o atleta holandês também não retornou o contato sobre a possibilidade.