Klopp comenta saída de Xabi Alonso e afasta interesse do Real Madrid

Treinador alemão critica postura do clube, diz estar satisfeito na Red Bull e trata rumores como especulação / Crédito: Jogada 10

Jürgen Klopp está fora do comando de um clube desde o meio de 2024, quando encerrou seu ciclo no Liverpool. Mesmo assim, nos últimos dias, o nome do treinador alemão voltou a ganhar força como uma possível opção para o Real Madrid após a saída de Xabi Alonso. No entanto, o clube espanhol optou por Álvaro Arbeloa para assumir a equipe.

Em entrevista à ‘AFP’, Klopp comentou a demissão de Xabi e revelou sentimentos mistos ao receber a notícia.

“Fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo nem tanto. Pensei ‘como assim?’, mas logo veio o ‘claro’. O Real Madrid funciona assim quando não está liderando”, afirmou, em tom crítico à postura da diretoria. O alemão também deixou um recado claro aos dirigentes do clube merengue. Segundo ele, é fundamental ter um plano definido antes de trocar o treinador. “Quando decidem demitir alguém, é importante já saber quem vai assumir e ser realista. Se acham que podem contratar o Pep Guardiola, por exemplo, as chances não são grandes”, disse.

Klopp voltou a afastar qualquer possibilidade imediata de assumir o Real Madrid. Atualmente, diretor global de futebol do grupo Red Bull, ele garantiu estar satisfeito com a fase atual da carreira. “Estou completamente confortável com a minha situação. Não quero estar em outro lugar. Não fico ansioso quando surgem rumores envolvendo o Real Madrid, são apenas especulações”, declarou. Sobre um possível retorno ao banco de reservas, o treinador manteve cautela.