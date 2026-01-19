Jogadores de Senegal podem ficar fora da Copa do Mundo

Jogadores de Senegal podem ficar fora da Copa do MundoAbandono de campo de alguns senegaleses após pênalti a favor de Marrocos pode gerar consequências para torneio que inicia em junho
Alguns jogadores da seleção do Senegal podem ficar fora da Copa do Mundo. Afinal, atletas e membros da comissão técnica deixaram o campo após após marcação de pênalti controverso a favor de Marrocos na final da Copa Africana das Nações. Neste sentido, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, já se pronunciou e cobrou ações enérgicas das entidades organizadoras do torneio.
De acordo com jornal espanhol “AS”, a seleção senegalesa pode sofrer uma punição com uma multa que varia entre 50 mil e 100 mil euros (R$ 312 mil a R$ 624 mil, de acordo com a cotação atual), em razão da indisciplina de jogadores, membros da delegação e torcedores.
No entanto, a punição mais severa pode ser esportiva. Jogadores e integrantes da comissão técnica que deixaram o campo podem receber suspensões de quatro a seis partidas. Assim, muitos deles podem ficar fora da Copa do Mundo, já que as punições seriam cumpridas durante o torneio.
Posiciomanento do presidente da Fifa
"Parabéns ao Senegal por ser campeão da África e vencedores da final da Copa Africana das Nações da CAF contra o