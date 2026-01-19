Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogadores de Senegal podem ficar fora da Copa do Mundo

Abandono de campo de alguns senegaleses após pênalti a favor de Marrocos pode gerar consequências para torneio que inicia em junho
Alguns jogadores da seleção do Senegal podem ficar fora da Copa do Mundo. Afinal, atletas e membros da comissão técnica deixaram o campo após após marcação de pênalti controverso a favor de Marrocos na final da Copa Africana das Nações. Neste sentido, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, já se pronunciou e cobrou ações enérgicas das entidades organizadoras do torneio.

De acordo com jornal espanhol “AS”, a seleção senegalesa pode sofrer uma punição com uma multa que varia entre 50 mil e 100 mil euros (R$ 312 mil a R$ 624 mil, de acordo com a cotação atual), em razão da indisciplina de jogadores, membros da delegação e torcedores.

No entanto, a punição mais severa pode ser esportiva. Jogadores e integrantes da comissão técnica que deixaram o campo podem receber suspensões de quatro a seis partidas. Assim, muitos deles podem ficar fora da Copa do Mundo, já que as punições seriam cumpridas durante o torneio.

Posiciomanento do presidente da Fifa

"Parabéns ao Senegal por ser campeão da África e vencedores da final da Copa Africana das Nações da CAF contra o

Futebol Internacional

