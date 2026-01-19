Internacional anuncia acerto com Rodrigo Villagra em negociação, que envolve bases contratuais

Jogador argentino se aproxima de ser a terceira contratação do Colorado na temporada. Cessão de Villagra será inicialmente por empréstimo / Crédito: Jogada 10

O Internacional conseguiu amenizar a derrota para o Ypiranga, a primeira no Campeonato Gaúcho e na temporada, com a divulgação de um acerto nas negociações com o meio-campista Rodrigo Villagra. Assim, em comunicado o clube detalhou que chegou a um consenso com o jogador do CSKA Moscou, da Rússia, em tratativas envolvendo as bases contratuais. Inclusive, o Colorado também informa que a previsão é de que o argentino desembarque em Porto Alegre nos próximos dias. O desembarque de Villagra na capital gaúcha será essencial para solucionar as últimas pendências da negociação como alguns detalhes burocráticos. Além de realização dos exames médicos e físicos. Posteriormente, caso o departamento médico do Inter dê o aval, o volante, de 24 anos, assinará o contrato de empréstimo até o término da temporada.

Confira a nota do Internacional O Sport Club Internacional informa que acertou as bases contratuais com o meio-campista Rodrigo Villagra e o seu atual clube, PFC CSKA Moscow. O atleta desembarcará em Porto Alegre nos próximos dias para a realização de exames médicos e a sequência dos trâmites jurídicos e administrativos. Concluídas essas etapas, e mediante a aprovação nos exames, o jogador será oficializado como reforço do Clube para a temporada 2026 e passará a integrar o elenco profissional no CT Parque Gigante, sob o comando do treinador Paulo Pazzolano Mais detalhes do acerto O Colorado se comprometeu a desembolsar 400 mil euros (R$ 2,5 milhões na cotação atual) para conseguir a liberação do meio-campista por empréstimo. Além disso, houve a inclusão no vínculo de uma obrigação de compra em caso do cumprimento de objetivos. A principal meta seria a participação de Villagra em 60% dos jogos no ano.