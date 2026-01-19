Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional anuncia acerto com Rodrigo Villagra em negociação, que envolve bases contratuais

Jogador argentino se aproxima de ser a terceira contratação do Colorado na temporada. Cessão de Villagra será inicialmente por empréstimo
O Internacional conseguiu amenizar a derrota para o Ypiranga, a primeira no Campeonato Gaúcho e na temporada, com a divulgação de um acerto nas negociações com o meio-campista Rodrigo Villagra. Assim, em comunicado o clube detalhou que chegou a um consenso com o jogador do CSKA Moscou, da Rússia, em tratativas envolvendo as bases contratuais. Inclusive, o Colorado também informa que a previsão é de que o argentino desembarque em Porto Alegre nos próximos dias. 

O desembarque de Villagra na capital gaúcha será essencial para solucionar as últimas pendências da negociação como alguns detalhes burocráticos. Além de realização dos exames médicos e físicos. Posteriormente, caso o departamento médico do Inter dê o aval, o volante, de 24 anos, assinará o contrato de empréstimo até o término da temporada.

Confira a nota do Internacional 

O Sport Club Internacional informa que acertou as bases contratuais com o meio-campista Rodrigo Villagra e o seu atual clube, PFC CSKA Moscow. 

O atleta desembarcará em Porto Alegre nos próximos dias para a realização de exames médicos e a sequência dos trâmites jurídicos e administrativos. Concluídas essas etapas, e mediante a aprovação nos exames, o jogador será oficializado como reforço do Clube para a temporada 2026 e passará a integrar o elenco profissional no CT Parque Gigante, sob o comando do treinador Paulo Pazzolano 

Mais detalhes do acerto 

O Colorado se comprometeu a desembolsar 400 mil euros (R$ 2,5 milhões na cotação atual) para conseguir a liberação do meio-campista por empréstimo. Além disso, houve a inclusão no vínculo de uma obrigação de compra em caso do cumprimento de objetivos. A principal meta seria a participação de Villagra em 60% dos jogos no ano.

Portanto, se obtiver sucesso, o Internacional terá que pagar mais 4,6 milhões de euros (quase R$ 29 milhões na cotação atual). Por sinal, com o desfecho positivo, os dois clubes concordaram que o CKSA Moscou manterá 10% dos direitos econômicos do jogador. 

