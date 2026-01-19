Inter Miami, time de Messi, deseja vaga na Libertadores

Dono do clube, Jorge Más diz que já conversou com presidente da Conmebol sobre a entrada dos campeões dos EUA e do México / Crédito: Jogada 10

Atual campeão da MLS, o Inter Miami iniciou movimentos para disputar a Libertadores. Um dos proprietários da franquia norte-americana, Jorge Mas revelou que mantém conversas com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, para viabilizar a entrada do time de Lionel Messi na competição. “É um sonho, e obviamente já tive conversas com a Conmebol e com Alejandro (Domínguez, presidente da entidade), para ver a nossa participação na Libertadores. Há precedentes, porque no passado clubes mexicanos já disputaram a Libertadores”, afirmou o dirigente ao Olé.

A participação de equipes da Concacaf não seria inédita. Entre 1998 e 2016, clubes do México foram presenças constantes no torneio, chegando a três finais com Cruz Azul (2001), Chivas Guadalajara (2010) e Tigres (2015).