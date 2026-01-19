Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter Miami, time de Messi, deseja vaga na Libertadores

Dono do clube, Jorge Más diz que já conversou com presidente da Conmebol sobre a entrada dos campeões dos EUA e do México
Atual campeão da MLS, o Inter Miami iniciou movimentos para disputar a Libertadores. Um dos proprietários da franquia norte-americana, Jorge Mas revelou que mantém conversas com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, para viabilizar a entrada do time de Lionel Messi na competição.

“É um sonho, e obviamente já tive conversas com a Conmebol e com Alejandro (Domínguez, presidente da entidade), para ver a nossa participação na Libertadores. Há precedentes, porque no passado clubes mexicanos já disputaram a Libertadores”, afirmou o dirigente ao Olé.

A participação de equipes da Concacaf não seria inédita. Entre 1998 e 2016, clubes do México foram presenças constantes no torneio, chegando a três finais com Cruz Azul (2001), Chivas Guadalajara (2010) e Tigres (2015).

“Eu quero jogar a Libertadores, já disse isso publicamente. Eu acredito que os campeões da MLS, assim como os da Liga Mexicana, são merecedores de uma vaga”, completou o proprietário do Inter Miami.

Por fim, Messi e o grupo se reapresentaram no último sábado para iniciar a pré-temporada com a equipe da Flórida. Este ano, além do bicampeonato nacional, o clube norte-americano também busca o inédito título da Concacaf Champions Cup.

