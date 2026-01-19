Inter de Milão x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Um dos jogos mais aguardados desta fase de Liga da Champions ocorre nesta terça-feira (20/1), em Milão. Afinal, a Inter recebe, no Giuseppe Meazza, o Arsenal – único time 100% até o momento. A bola rola às 17h (de Brasília) pela sétima e penúltima rodada desta fase inicial. Enquanto os Gunners já estão praticamente garantidos nas oitavas de final, os Nerazzurri visam alcançar o mesmo objetivo. Dessa forma, saibamos como os rivais chegam para o jogo na capital da moda.

A Inter, bem como o Arsenal, vinha invicta após quatro partidas: eram quatro vitórias e nenhum tropeço. No entanto, foram duas derrotas nas últimas duas partidas, acendendo um alerta no líder do Campeonato Italiano. A equipe caiu perante o Atlético de Madrid (2 a 1), na Espanha, e perdeu a invencibilidade em casa contra o Liverpool (1 a 0). Dessa forma, caiu para a sexta colocação, com 12 pontos, e corre risco de ficar no grupo entre a nona e 24ª posições – onde os times disputam um playoff antes das oitavas.

Para o jogo contra os ingleses, o técnico Cristian Chivu tem os mesmos problemas de jogos recentes. Afinal, não pode contar com os lesionados Çalhanoglu, di Gennaro, Dumfries e Palacios. Vale lembrar que o mesmo confronto ocorreu na última temporada: 1 a 0 para a Inter, também no Giuseppe Meazza.

Como chega o Arsenal

Apesar de vir de dois 0 a 0 consecutivos (contra Liverpool e Forest) pela Premier League, onde é líder, o Arsenal encaminhou sua vida nas copas internas. Eliminou o Portsmouth da FA Cup com direito a hat-trick de Gabriel Martinelli, e saiu na frente por vaga na final da Copa da Liga Inglesa ao vencer fora o Chelsea por 3 a 2.

Dessa forma, a equipe de Mikel Arteta já não sabe o que é perder desde dezembro passado, quando caiu por 2 a 1 para o Aston Villa, no Campeonato Inglês. Assim, já são 11 jogos de invencibilidade. Arteta, aliás, possui dois desfalques. O zagueiro Calafiori e o meia Dowman, ambos machucados. Hincapié luta para surgir entre os relacionados.