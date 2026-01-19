Inter de Milão x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragemVindo em sexto, time italiano quer ganhar para encaminhar vaga direta às oitavas da Champions; Gunners querem seguir 100%
Um dos jogos mais aguardados desta fase de Liga da Champions ocorre nesta terça-feira (20/1), em Milão. Afinal, a Inter recebe, no Giuseppe Meazza, o Arsenal – único time 100% até o momento. A bola rola às 17h (de Brasília) pela sétima e penúltima rodada desta fase inicial. Enquanto os Gunners já estão praticamente garantidos nas oitavas de final, os Nerazzurri visam alcançar o mesmo objetivo. Dessa forma, saibamos como os rivais chegam para o jogo na capital da moda.
LEIA MAIS: Inter Miami, clube de Messi, deseja vaga na Libertadores
Como chega a Inter de Milão
A Inter, bem como o Arsenal, vinha invicta após quatro partidas: eram quatro vitórias e nenhum tropeço. No entanto, foram duas derrotas nas últimas duas partidas, acendendo um alerta no líder do Campeonato Italiano. A equipe caiu perante o Atlético de Madrid (2 a 1), na Espanha, e perdeu a invencibilidade em casa contra o Liverpool (1 a 0). Dessa forma, caiu para a sexta colocação, com 12 pontos, e corre risco de ficar no grupo entre a nona e 24ª posições – onde os times disputam um playoff antes das oitavas.
Para o jogo contra os ingleses, o técnico Cristian Chivu tem os mesmos problemas de jogos recentes. Afinal, não pode contar com os lesionados Çalhanoglu, di Gennaro, Dumfries e Palacios. Vale lembrar que o mesmo confronto ocorreu na última temporada: 1 a 0 para a Inter, também no Giuseppe Meazza.
Como chega o Arsenal
Apesar de vir de dois 0 a 0 consecutivos (contra Liverpool e Forest) pela Premier League, onde é líder, o Arsenal encaminhou sua vida nas copas internas. Eliminou o Portsmouth da FA Cup com direito a hat-trick de Gabriel Martinelli, e saiu na frente por vaga na final da Copa da Liga Inglesa ao vencer fora o Chelsea por 3 a 2.
Dessa forma, a equipe de Mikel Arteta já não sabe o que é perder desde dezembro passado, quando caiu por 2 a 1 para o Aston Villa, no Campeonato Inglês. Assim, já são 11 jogos de invencibilidade. Arteta, aliás, possui dois desfalques. O zagueiro Calafiori e o meia Dowman, ambos machucados. Hincapié luta para surgir entre os relacionados.
INTER DE MILÃO x ARSENAL
Liga dos Campeões 2025/26 – 7ª rodada da fase de Liga
Data-Hora: 20/1/2026, terça-feira, 17h (de Brasília)
Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)
INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, Akanji e Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu
ARSENAL: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Zubimendi, Rice e Odegaard; Saka, Trossard e Merino. Técnico: Mikel Arteta
Árbitro: João Pedro da Silva Pinheiro (POR)
Assistentes: Bruno Miguel Alves de Jesus (POR) e Luciano António Gomes Maia (POR)
VAR: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)
Onde assistir: HBO Max
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.