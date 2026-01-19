Inter apresenta Félix Torres, que se diz pronto para estrear no clássico de domingo

Inter apresenta Félix Torres, que se diz pronto para estrear no clássico de domingoZagueiro equatoriano chega ao Colorado emprestado por uma temporada pelo Corinthians, com opção de compra ao fim do vínculo
O zagueiro Félix Torres foi apresentado oficialmente pelo Inter nesta segunda-feira (19). O equatoriano herdou a camisa 4 que era de Vitão, negociado com o Flamengo, e aguarda a regularização para ficar apto a jogar com o técnico Paulo Pezzolano. Aliás, o jogador pretende estrear já no próximo domingo, no Gre-Nal 449.
O defensor não atua desde o dia 7 de dezembro, quando o Corinthians empatou com o Juventude, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, apesar do tempo de inatividade, se diz pronto para atuar no clássico do próximo fim de semana.
“Eu estava treinando e me preparando, agora estou bem para se o professor precisar de mim, estou aí, conheço as histórias dos clássicos. Você chega em um time e tem que estar pronto, os clássicos estão para ganhar”.
Agora, Félix Torres quer deixar para trás a passagem pelo Timão, onde conviveu com altos e baixos. Afinal, perdeu espaço com Dorival Júnior na reta final da temporada.
“Eu acho que eu estou me preparando. Mentalmente eu estou forte, bem e é decisão. A decisão é do treinador, se ele falar para mim, se eu estiver pronto, se ele está vendo isso, meu trabalho, meus treinos, ele vai me colocar. Eu vou fazer meu trabalho se o treinador tomar a decisão de eu jogar”.
Zagueiro assina contrato de empréstimo por um ano com o Inter
Aos 29 anos, Félix Torres deseja retomar o protagonismo no Inter, que o levou à Copa do Mundo de 2022, no Catar. Pela seleção do Equador, disputou 46 partidas, com cinco gols marcados. Assim, na entrevista coletiva, declarou que sua inspiração no futebol é o também zagueiro Sergio Ramos, ídolo do Real Madrid.
“Minha referência no futebol sempre foi o Sergio Ramos, então eu me caracterizo um pouco mais por aí, porque ele é um cara muito agressivo, um cara inteligente. E meu futebol, acho que minha velocidade, agora mais experiência. E concentrado no campo também, sempre com muita coragem e muita agressividade”, afirmou o jogador.
O equatoriano assinou contrato de uma temporada com o Inter, após ser emprestado pelo Corinthians. Aliás, ao fim do vínculo, o Colorado tem a opção de compra junto ao Timão. Ele é o segundo reforço anunciado pelo clube, que antes havia fechado com Paulinho Paula, ex-Vasco. Os gaúchos aguardam ainda o argentino Rodrigo Villagra, outro reforço acertado e aguardado em Porto Alegre para exames médicos e assinatura do compromisso.