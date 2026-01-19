Ibrachina busca virada, elimina o Palmeiras nos pênaltis e vai à semifinal da Copinha

Após empate por 2 a 2 no tempo normal com emoção até o fim, goleiro Gabriel Sena brilha na cobrança decisiva e garante a classificação histórica / Crédito: Jogada 10

Em uma noite de reviravoltas e muita emoção na Arena Barueri, o Ibrachina fez história ao eliminar o Palmeiras nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta segunda-feira (19), a equipe da capital venceu a disputa de pênaltis após um empate eletrizante por 2 a 2 no tempo regulamentar. O herói da classificação foi o goleiro Gabriel Sena, que defendeu a cobrança decisiva e garantiu a vaga na semifinal. O jogo O Palmeiras começou a partida em ritmo intenso e não demorou para abrir o placar. Logo aos seis minutos, Sorriso cobrou falta da esquerda e o zagueiro Pimenta, de 1,92m, subiu mais que a defesa para cabecear firme e fazer 1 a 0.

O time alviverde manteve o controle durante a primeira etapa e criou diversas chances para ampliar, mas parou na grande atuação de Gabriel Sena. O goleiro do Ibrachina realizou pelo menos três intervenções cruciais, salvando finalizações da entrada da área e nos pés de Sorriso, mantendo sua equipe viva para o segundo tempo.

Apagão do Palmeiras, virada e empate salvador O cenário mudou completamente na etapa final após as substituições promovidas pelo Ibrachina no intervalo. Aos 12 minutos, Luiz Fernando cobrou lateral direto para a área, a zaga palmeirense bateu cabeça e a bola sobrou para Pirituba empatar. O gol abalou o Palmeiras, e a virada veio sete minutos depois. Kauan Christian aproveitou cruzamento fechado e desviou de cabeça para fazer 2 a 1. Precisando do resultado, o Palmeiras se lançou ao ataque e conseguiu o empate na base da insistência. Aos 37 minutos, após cobrança de escanteio, Fábio dividiu com a marcação e mandou para o fundo das redes, levando a decisão para as penalidades. Brilho de Gabriel Sena nos pênaltis Na marca da cal, a tensão tomou conta. Pelo lado do Palmeiras, Eduardo isolou sua cobrança, enquanto o goleiro Kauan chegou a defender a batida de Matheus Geres para manter o Verdão no jogo.