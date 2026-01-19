Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Holandeses estão de olho em atacante do Botafogo

Martins é a bola da vez no mercado europeu. Saiba mais detalhes!
Após a investida incisiva por David Ricardo (zagueiro), Cabral (centroavante) e Danilo (volante), os europeus têm um novo alvo no Botafogo. Segundo o site “ge”, a bola da vez é o atacante Martins, no radar dos holandeses.

De acordo com a publicação, o Feyenoord demonstrou interesse pela fera alvinegra, campeã da Libertadores e do Brasileirão em 2024. O Botafogo, então, aguarda a oferta do clube de Roterdã e exige uma boa compensação financeira para liberar o seu futebolista.

Revelado pelo Fluminense, Martins chegou ao Glorioso no segundo semestre do ano retrasado por R$ 60 milhões. Na época, o atacante estava na Udinese.

No Mais Tradicional, contudo, Martins não teve um grande protagonismo e tampouco se firmou. Saiu do banco algumas vezes, mas não teve regularidade.

O Botafogo, até agora, só se desfez de um jogador do elenco de 2025. O volante Freitas, que foi para o Palmeiras.

