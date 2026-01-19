Holandeses estão de olho em atacante do Botafogo

Holandeses estão de olho em atacante do BotafogoMartins é a bola da vez no mercado europeu. Saiba mais detalhes!
Após a investida incisiva por David Ricardo (zagueiro), Cabral (centroavante) e Danilo (volante), os europeus têm um novo alvo no Botafogo. Segundo o site “ge”, a bola da vez é o atacante Martins, no radar dos holandeses.
De acordo com a publicação, o Feyenoord demonstrou interesse pela fera alvinegra, campeã da Libertadores e do Brasileirão em 2024. O Botafogo, então, aguarda a oferta do clube de Roterdã e exige uma boa compensação financeira para liberar o seu futebolista.
Revelado pelo Fluminense, Martins chegou ao Glorioso no segundo semestre do ano retrasado por R$ 60 milhões. Na época, o atacante estava na Udinese.
No Mais Tradicional, contudo, Martins não teve um grande protagonismo e tampouco se firmou. Saiu do banco algumas vezes, mas não teve regularidade.
O Botafogo, até agora, só se desfez de um jogador do elenco de 2025. O volante Freitas, que foi para o Palmeiras.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.