Grêmio informa lesão de Kannemann; saiba tempo de recuperação

Zagueiro sofre lesão na coxa esquerda e fica ausente por pelo menos duas semanas, perdendo no mínimo cinco jogos / Crédito: Jogada 10

O Grêmio divulgou nesta segunda-feira (19/1) que o zagueiro Walter Kannemann sofreu uma contusão na coxa esquerda e virará desfalque na equipe de Luís Castro. O argentino, afinal, está com uma lesão de grau II no obturador externo da região. Assim, ainda de acordo com o comunicado gremista, o capitão só retornará aos gramados dentre duas a três semanas. Kannemmann, aliás, já realiza tratamento com a fisioterapia do clube com o intuito de retornar o quanto antes possível.

