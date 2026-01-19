Grêmio informa lesão de Kannemann; saiba tempo de recuperação

Grêmio informa lesão de Kannemann; saiba tempo de recuperaçãoZagueiro sofre lesão na coxa esquerda e fica ausente por pelo menos duas semanas, perdendo no mínimo cinco jogos
O Grêmio divulgou nesta segunda-feira (19/1) que o zagueiro Walter Kannemann sofreu uma contusão na coxa esquerda e virará desfalque na equipe de Luís Castro. O argentino, afinal, está com uma lesão de grau II no obturador externo da região.
Assim, ainda de acordo com o comunicado gremista, o capitão só retornará aos gramados dentre duas a três semanas. Kannemmann, aliás, já realiza tratamento com a fisioterapia do clube com o intuito de retornar o quanto antes possível.
Caso a estimativa do Grêmio esteja correta, o zagueiro perderá ao menos cinco partidas da equipe. Seriam duas do Brasileirão, além de outras três pelo Campeonato Gaúcho. Caso o Imortal avance, aliás, ele poderia perder também o primeiro jogo da fase eliminatória do torneio estadual.
Reserva de Wagner Leonardo, o defensor de 34 anos só realizou uma partida na atual temporada. Foi em derrota por 1 a 0 para o São José, na última quinta-feira (15/1), pela segunda rodada do Gauchão. Rodrigo Ely, outro reserva da zaga do Grêmio, também está lesionado, com Viery surgindo como opção a Luís Castro.