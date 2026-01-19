Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gandulas marroquinos derrubam goleiro reserva de Senegal para roubar toalha do titular. Entenda

Gandulas marroquinos derrubam goleiro reserva de Senegal para roubar toalha do titular. Entenda

Teve até jogador da seleção anfitriã em tentativa, sem sucesso, de impedir que Mendy secasse as luvas durante a final da Copa Africana de Nações
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A final da Copa Africana de Nações entre Marrocos e Senegal, no último domingo (18), foi marcada por cenas curiosas e até cômicas. Uma delas, aliás, aconteceu atrás do gol do Senegal e teve como protagonista uma simples toalha. A saber, a toalha do goleiro Édouard Mendy.

A  “obsessão” dos marroquinos por toalhas não começou ali. Na semifinal contra a Nigéria, os gandulas chegaram a roubar duas toalhas do goleiro adversário, que desapareceram misteriosamente, impedindo-o de enxugar o suor durante o jogo. Assim, na decisão contra os senegaleses, a estratégia foi repetida: tentaram levar a toalha de Mendy, mas dessa vez não tiveram sucesso. Até o meia marroquino Ismael Saibari, que atua no PSV, entrou na confusão para ajudar os gandulas na missão.

O resultado, contudo, foi uma cena inacreditável. Afinal, Yehvann Diouf, goleiro reserva de Senegal, impediu o roubo e se tornou um herói improvável da noite sem sequer jogar. O arqueiro do Nice se posicionou atrás da meta de Mendy e defendeu com firmeza a toalha do companheiro, resistindo às investidas insistentes dos marroquinos.

 

O ponto mais inusitado da história ocorreu quando os gandulas partiram para cima de Diouf: derrubaram o goleiro no chão e chegaram a agarrá-lo, tentando arrancar a toalha de suas mãos. Ismael Saibari, do PSV, foi além e tentou bloquear o trajeto do goleiro reserva senegalês para impedir que a toalha chegasse até Édouard Mendy. Mas Yehvann Diouf mostrou categoria: com um drible de corpo elegante, escapou da marcação improvisada e garantiu que o companheiro recebesse o “objeto de disputa”.

— Ali Howorth (@ahoworth97) January 19, 2026

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar