Gandulas marroquinos derrubam goleiro reserva de Senegal para roubar toalha do titular. Entenda

Teve até jogador da seleção anfitriã em tentativa, sem sucesso, de impedir que Mendy secasse as luvas durante a final da Copa Africana de Nações

A final da Copa Africana de Nações entre Marrocos e Senegal, no último domingo (18), foi marcada por cenas curiosas e até cômicas. Uma delas, aliás, aconteceu atrás do gol do Senegal e teve como protagonista uma simples toalha. A saber, a toalha do goleiro Édouard Mendy.

A “obsessão” dos marroquinos por toalhas não começou ali. Na semifinal contra a Nigéria, os gandulas chegaram a roubar duas toalhas do goleiro adversário, que desapareceram misteriosamente, impedindo-o de enxugar o suor durante o jogo. Assim, na decisão contra os senegaleses, a estratégia foi repetida: tentaram levar a toalha de Mendy, mas dessa vez não tiveram sucesso. Até o meia marroquino Ismael Saibari, que atua no PSV, entrou na confusão para ajudar os gandulas na missão.