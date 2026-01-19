Gandulas marroquinos derrubam goleiro reserva de Senegal para roubar toalha do titular. Entenda

Gandulas marroquinos derrubam goleiro reserva de Senegal para roubar toalha do titular. EntendaTeve até jogador da seleção anfitriã em tentativa, sem sucesso, de impedir que Mendy secasse as luvas durante a final da Copa Africana de Nações
A final da Copa Africana de Nações entre Marrocos e Senegal, no último domingo (18), foi marcada por cenas curiosas e até cômicas. Uma delas, aliás, aconteceu atrás do gol do Senegal e teve como protagonista uma simples toalha. A saber, a toalha do goleiro Édouard Mendy.
A “obsessão” dos marroquinos por toalhas não começou ali. Na semifinal contra a Nigéria, os gandulas chegaram a roubar duas toalhas do goleiro adversário, que desapareceram misteriosamente, impedindo-o de enxugar o suor durante o jogo. Assim, na decisão contra os senegaleses, a estratégia foi repetida: tentaram levar a toalha de Mendy, mas dessa vez não tiveram sucesso. Até o meia marroquino Ismael Saibari, que atua no PSV, entrou na confusão para ajudar os gandulas na missão.
O resultado, contudo, foi uma cena inacreditável. Afinal, Yehvann Diouf, goleiro reserva de Senegal, impediu o roubo e se tornou um herói improvável da noite sem sequer jogar. O arqueiro do Nice se posicionou atrás da meta de Mendy e defendeu com firmeza a toalha do companheiro, resistindo às investidas insistentes dos marroquinos.
The Senegal national team goalkeeper’s towel was stolen again, and the Moroccan thief was arrested after attempting to flee
“Morocco, the kingdom of theft.” pic.twitter.com/pfmhKsxYSw
— lotfi (@awweze) January 18, 2026
O ponto mais inusitado da história ocorreu quando os gandulas partiram para cima de Diouf: derrubaram o goleiro no chão e chegaram a agarrá-lo, tentando arrancar a toalha de suas mãos. Ismael Saibari, do PSV, foi além e tentou bloquear o trajeto do goleiro reserva senegalês para impedir que a toalha chegasse até Édouard Mendy. Mas Yehvann Diouf mostrou categoria: com um drible de corpo elegante, escapou da marcação improvisada e garantiu que o companheiro recebesse o “objeto de disputa”.
One of the many strange subplots of the night.
Senegalese substitute goalkeeper Yehvann Diouf being attacked by flag bearers during the match after he hung Mendy’s towel in the goal.
— Ali Howorth (@ahoworth97) January 19, 2026