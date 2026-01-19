Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense inicia preparação para estreia dos titulares

Auxiliar técnico Maxi Cuberas vai comandar, nesta segunda-feira (19), a primeira atividade com todo o elenco à disposição
O Fluminense inicia nesta semana a preparação para estreia dos jogadores considerados titulares para o clássico contra o Flamengo, que será no domingo (25), às 18h, no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. Pela primeira vez desde a reapresentação, os jogadores que estão jogando e os que só treinam terão programação de atividades iguais.

Desta forma, todos os atletas treinarão juntos a partir desta segunda-feira, às 9h. Até a semana passada, os titulares trabalhavam em dois períodos, enquanto os reservas em apenas um por causa dos dois jogos que disputaram no início do Campeonato Carioca.

A programação inicial, aliás, é que o time principal só estreie no domingo no clássico Fla-Flu. Antes, há o confronto contra o Nova Iguaçu, na quinta-feira (22), às 21h30, no Luso-Brasileiro. A comissão técnica, entretanto, não pretende mudar os planos, mas não descarta já começar a utilizar alguns titulares diante da Laranja Mecânica da Baixada.

Nesta semana, o Grupo 1 e Grupo 2 ainda estarão sob os olhares do auxiliar Maxi Cuberas. O técnico Luis Zubeldía, afinal, só deve comandar os treinos ao fim da semana. Ele segue em recuperação de um procedimento no coração.

Com uma vitória e uma derrota em duas rodadas, o Fluminense ocupa a terceira posição no Grupo A da Taça Guanabara. O líder é o Volta Redonda, com seis pontos.

