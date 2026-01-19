Fluminense inicia preparação para estreia dos titulares

O Fluminense inicia nesta semana a preparação para estreia dos jogadores considerados titulares para o clássico contra o Flamengo, que será no domingo (25), às 18h, no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. Pela primeira vez desde a reapresentação, os jogadores que estão jogando e os que só treinam terão programação de atividades iguais.

Desta forma, todos os atletas treinarão juntos a partir desta segunda-feira, às 9h. Até a semana passada, os titulares trabalhavam em dois períodos, enquanto os reservas em apenas um por causa dos dois jogos que disputaram no início do Campeonato Carioca.