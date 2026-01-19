Fluminense inicia preparação para estreia dos titulares

Fluminense inicia preparação para estreia dos titularesAuxiliar técnico Maxi Cuberas vai comandar, nesta segunda-feira (19), a primeira atividade com todo o elenco à disposição
O Fluminense inicia nesta semana a preparação para estreia dos jogadores considerados titulares para o clássico contra o Flamengo, que será no domingo (25), às 18h, no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. Pela primeira vez desde a reapresentação, os jogadores que estão jogando e os que só treinam terão programação de atividades iguais.
Desta forma, todos os atletas treinarão juntos a partir desta segunda-feira, às 9h. Até a semana passada, os titulares trabalhavam em dois períodos, enquanto os reservas em apenas um por causa dos dois jogos que disputaram no início do Campeonato Carioca.
A programação inicial, aliás, é que o time principal só estreie no domingo no clássico Fla-Flu. Antes, há o confronto contra o Nova Iguaçu, na quinta-feira (22), às 21h30, no Luso-Brasileiro. A comissão técnica, entretanto, não pretende mudar os planos, mas não descarta já começar a utilizar alguns titulares diante da Laranja Mecânica da Baixada.
Nesta semana, o Grupo 1 e Grupo 2 ainda estarão sob os olhares do auxiliar Maxi Cuberas. O técnico Luis Zubeldía, afinal, só deve comandar os treinos ao fim da semana. Ele segue em recuperação de um procedimento no coração.
Com uma vitória e uma derrota em duas rodadas, o Fluminense ocupa a terceira posição no Grupo A da Taça Guanabara. O líder é o Volta Redonda, com seis pontos.