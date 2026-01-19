Fluminense descarta lesão grave de John Kennedy

Fluminense descarta lesão grave de John KennedyAtacante teve entorse no tornozelo esquerdo e é dúvida contra o Nova Iguaçu. Santi Moreno e Ganso fazem trabalho de transição
A torcida do Fluminense tem atualizações sobre os lesionados logo neste início de temporada e, pelo menos, ganhou boas notícias. O atacante John Kennedy não precisou realizar exames, pois demonstrou evolução na recuperação da entorse no tornozelo esquerdo. Além dele, Santi Moreno e Paulo Henrique Ganso fazem trabalho de transição. A informação inicial é do “ge”.
O camisa 99 sofreu uma entorse no fim do primeiro tempo do duelo contra o Boavista, no último sábado (17),. Ele precisou ser substituído por Lelê. JK até tentou seguir no jogo depois de receber atendimento, mas não conseguiu. Na saída para o vestiário, o jogador precisou ser carregado por integrantes da comissão técnica.
Santi Moreno, que reclamou de dores após vitória sobre o Madureira, segue em trabalho de transição. O Fluminense trabalha para tê-lo diante do Nova Iguaçu, mas o jogador também segue como dúvida até o momento. Por fim, Paulo Henrique Ganso também deu início a fase de transição para o gramado. O meia sofreu entorse no tornozelo e ficou ausente dos últimos treinos.
Com uma vitória e uma derrota no início da campanha no Campeonato Carioca, o Fluminense segue a preparação para enfrentar o Nova Iguaçu, na quinta-feira, pela terceira rodada da Taça Guanabara. No momento, o Tricolor está com três pontos, na quarta colocação no grupo A.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.