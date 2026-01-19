Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense descarta lesão grave de John Kennedy

Atacante teve entorse no tornozelo esquerdo e é dúvida contra o Nova Iguaçu. Santi Moreno e Ganso fazem trabalho de transição
A torcida do Fluminense tem atualizações sobre os lesionados logo neste início de temporada e, pelo menos, ganhou boas notícias. O atacante John Kennedy não precisou realizar exames, pois demonstrou evolução na recuperação da entorse no tornozelo esquerdo. Além dele, Santi Moreno e Paulo Henrique Ganso fazem trabalho de transição. A informação inicial é do “ge”.

O camisa 99 sofreu uma entorse no fim do primeiro tempo do duelo contra o Boavista, no último sábado (17),. Ele precisou ser substituído por Lelê. JK até tentou seguir no jogo depois de receber atendimento, mas não conseguiu. Na saída para o vestiário, o jogador precisou ser carregado por integrantes da comissão técnica.

Santi Moreno, que reclamou de dores após vitória sobre o Madureira, segue em trabalho de transição. O Fluminense trabalha para tê-lo diante do Nova Iguaçu, mas o jogador também segue como dúvida até o momento. Por fim, Paulo Henrique Ganso também deu início a fase de transição para o gramado. O meia sofreu entorse no tornozelo e ficou ausente dos últimos treinos.

Com uma vitória e uma derrota no início da campanha no Campeonato Carioca, o Fluminense segue a preparação para enfrentar o Nova Iguaçu, na quinta-feira, pela terceira rodada da Taça Guanabara. No momento, o Tricolor está com três pontos, na quarta colocação no grupo A.

Fluminense

