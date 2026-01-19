Fluminense descarta lesão grave de John Kennedy

Atacante teve entorse no tornozelo esquerdo e é dúvida contra o Nova Iguaçu. Santi Moreno e Ganso fazem trabalho de transição

A torcida do Fluminense tem atualizações sobre os lesionados logo neste início de temporada e, pelo menos, ganhou boas notícias. O atacante John Kennedy não precisou realizar exames, pois demonstrou evolução na recuperação da entorse no tornozelo esquerdo. Além dele, Santi Moreno e Paulo Henrique Ganso fazem trabalho de transição. A informação inicial é do “ge”.

O camisa 99 sofreu uma entorse no fim do primeiro tempo do duelo contra o Boavista, no último sábado (17),. Ele precisou ser substituído por Lelê. JK até tentou seguir no jogo depois de receber atendimento, mas não conseguiu. Na saída para o vestiário, o jogador precisou ser carregado por integrantes da comissão técnica.