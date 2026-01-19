Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo pode cair no Carioca? Veja regulamento

Equipe sub-20 comandada por Bruno Pivetti ainda não conquistou vitória no Estadual e ocupa a lanterna do Grupo B
O Flamengo ligou o alerta por somar apenas um ponto em três rodadas no Campeonato Carioca, sendo o lanterna do Grupo B. Diante do desempenho da equipe sub-20 comandada por Bruno Pivetti, o clube pode antecipar o retorno do elenco principal para tentar evitar que o time dispute as partidas do quadrangular do rebaixamento.

Agora, o Flamengo resta apenas três partidas: dois clássicos contra Vasco e Fluminense e, por fim, o Sampaio Corrêa. Até agora, o rubro-negro empatou por 1 a 1 com a Portuguesa, em jogo adiantado da quinta rodada, e perdeu por 2 a 1 com o Bangu e 3 a 0 para o Volta Redonda.

O elenco principal do Flamengo se reapresentou no último dia 12. Em sua primeira semana de pré-temporada, a equipe teve apenas três dias de atividades no campo. Portanto, ainda não está pronta fisicamente para estrear. Na próxima semana, o Rubro-Negro vai intensificar os treinos. Em meio a isso, a comissão técnica, o diretor José Boto e o presidente Bapa vão se reunir para debater o planejamento.

Veja o regulamento

De acordo com o regulamento do Campeonato Carioca 2026, as duas equipes de pior colocação (5º e 6º lugares) de cada grupo formarão o Grupo X. Atualmente, são: Sampaio Corrêa (5º) e Portuguesa (6º) no grupo A, e Maricá (5º) e Flamengo (6º) no grupo B.

As equipes, assim, jogarão partidas de ida e volta, todos contra todos, dentro do próprio grupo X. Após seis rodadas, a equipe que terminar em último lugar será rebaixada para a Série A2. Com isso, mesmo se manter a atual campanha e terminar a Taça Guanabara na lanterna, o Flamengo ainda terá uma “segunda chance” contra o rebaixamento. Neste cenário, o Fla já teria o elenco principal.

