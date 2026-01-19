Flamengo deve ter jogadores do time principal contra o Vasco

Clube ainda não definiu quais atletas vão reforçar a equipe sub-20 no clássico de quarta-feira, pela terceira rodada do Carioca / Crédito: Jogada 10

Diante do risco de rebaixamento no Campeonato Carioca, o Flamengo tem grande chance de mudar a rota com relação ao planejamento para os jogadores considerados da equipe principal. O clube deve colocar alguns atletas profissionais para o clássico contra o Vasco, na quarta-feira (21), no Maracanã, pela terceira rodada da primeira fase do Estadual. O time, afinal, ocupa a lanterna do Grupo B, com apenas um ponto em três jogos. O presidente do Flamengo, Bap, deixou nas mãos do departamento de futebol o planejamento para os próximos jogos do Campeonato Carioca. O presidente não planeja interferir. Com isso, existe a possibilidade que alguns jogadores de Filipe Luís sejam relacionados para o duelo contra o Vasco como Andrew, Vitão, Emerson Royal. Neste sentido, José Boto e o treinador vão discutir essa possibilidade. A decisão tende sair ainda nesta segunda-feira (19).

Agora, o Flamengo resta apenas três partidas: dois clássicos contra Vasco e Fluminense e, por fim, o Sampaio Corrêa. Até agora, o rubro-negro empatou por 1 a 1 com a Portuguesa, em jogo adiantado da quinta rodada, e perdeu por 2 a 1 com o Bangu e 3 a 0 para o Volta Redonda. Todos foram com a equipe sub-20.