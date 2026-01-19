Flamengo avalia volta de Filipe Luís e reforços do time principal contra o Vasco

Flamengo avalia volta de Filipe Luís e reforços do time principal contra o VascoLanterna do grupo, clube estuda mesclar jovens com nomes como Michael e Cebolinha para evitar risco de rebaixamento no Estadual
O sinal de alerta ligado na Gávea pode forçar uma mudança drástica no planejamento do Flamengo para o início da temporada. Dado o risco real de rebaixamento no Campeonato Carioca, onde ocupa a lanterna de seu grupo após três rodadas, o clube avalia reforçar o time Sub-20 com jogadores do elenco profissional já para o clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira (21), no Maracanã.
A estratégia inicial de utilizar a base nas primeiras rodadas resultou em apenas um ponto conquistado em três partidas. Esse desempenho coloca o Rubro-Negro na última posição do Grupo B. Segundo o regulamento de 2026, os dois clubes com a pior campanha de cada chave disputarão um quadrangular do rebaixamento, o que obrigaria o time a jogar mais seis partidas extras, sobrecarregando o calendário do elenco principal no decorrer do ano.
Quem pode voltar e a dúvida no comando
Diante da pressão interna vinda da Gávea para que o departamento de futebol altere o planejamento, a comissão técnica estuda relacionar atletas que tiveram menos minutagem em 2025. A lista de prováveis reforços inclui nomes de peso como Emerson Royal, Ayrton Lucas, Allan, Evertton Araújo, Michael e Everton Cebolinha.
A presença desses jogadores impacta diretamente na decisão sobre quem estará à beira do campo. O plano original era manter Bruno Pivetti no comando até o próximo domingo (25), no duelo contra o Fluminense. No entanto, caso a mescla com o profissional se confirme, a volta antecipada do técnico Filipe Luís já contra o Vasco não está descartada.
Foco dividido
A hesitação em utilizar força máxima se deve ao cronograma de preparação. O elenco principal vem treinando em dois períodos visando a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 28 contra o São Paulo, e principalmente a decisão da Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro, contra o Corinthians, em Brasília. A diretoria deve bater o martelo sobre a escalação e o treinador nas próximas horas.