Flamengo avalia volta de Filipe Luís e reforços do time principal contra o Vasco

Lanterna do grupo, clube estuda mesclar jovens com nomes como Michael e Cebolinha para evitar risco de rebaixamento no Estadual / Crédito: Jogada 10

O sinal de alerta ligado na Gávea pode forçar uma mudança drástica no planejamento do Flamengo para o início da temporada. Dado o risco real de rebaixamento no Campeonato Carioca, onde ocupa a lanterna de seu grupo após três rodadas, o clube avalia reforçar o time Sub-20 com jogadores do elenco profissional já para o clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira (21), no Maracanã. A estratégia inicial de utilizar a base nas primeiras rodadas resultou em apenas um ponto conquistado em três partidas. Esse desempenho coloca o Rubro-Negro na última posição do Grupo B. Segundo o regulamento de 2026, os dois clubes com a pior campanha de cada chave disputarão um quadrangular do rebaixamento, o que obrigaria o time a jogar mais seis partidas extras, sobrecarregando o calendário do elenco principal no decorrer do ano.

Quem pode voltar e a dúvida no comando Diante da pressão interna vinda da Gávea para que o departamento de futebol altere o planejamento, a comissão técnica estuda relacionar atletas que tiveram menos minutagem em 2025. A lista de prováveis reforços inclui nomes de peso como Emerson Royal, Ayrton Lucas, Allan, Evertton Araújo, Michael e Everton Cebolinha.