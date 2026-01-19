Fim da linha! Sport acerta a rescisão contratual com Lucas Lima

Meia tinha contrato até o fim do ano, mas possuía um salário elevado para os padrões do clube, que jogará a Série B em 2026 / Crédito: Jogada 10

A passagem de Lucas Lima pelo Sport chegou ao fim. Afinal, nesta segunda-feira (19), o meia e o clube acertaram a rescisão do contrato em comum acordo, finalizando antecipadamente um compromisso que tinha validade até o fim de 2026. A questão financeira foi o principal motivo para a rescisão. Lucas Lima tinha um dos maiores salários do elenco rubro-negro, ganhando mais de R$ 400 mil em 2025. Contudo, o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro inviabilizou a permanência do jogador na Ilha do Retiro.

Por conta disso, o Sport tentou renegociar o vínculo propondo 50% de redução salarial ao atleta, que recusou. Após a primeira negativa, o clube buscou uma nova tentativa de acordo, novamente rejeitada pelo meia. Assim, Lucas Lima não deixou dúvidas de que gostaria de sair. Em seguida, ele postou uma frase enigmática nas redes sociais, que para muitos foi em tom de despedida: “Quem dorme com a consciência tranquila é quem se cala”. Clubes demonstraram interesse em Lucas Lima Agora livre no mercado, o apoiador desperta o interesse de outros clubes. Um deles é o Remo, que conquistou o acesso à elite do Brasileirão no ano passado e enxerga no jogador uma oportunidade de reforço experiente para 2026.

Lucas Lima chegou ao Sport em 2024 por empréstimo do Santos, após acesso dos pernambucanos à Série A. No ano passado, rescindiu com o Peixe e assinou com o Rubro-Negro por dois anos. Anteriormente, o jogador havia passado pelo Sport em 2013, emprestado pelo Inter. Na ocasião, participou da campanha de acesso à elite e, em seguida, foi negociado com o Santos. No total, Lucas Lima disputou 154 partidas, com 17 gols marcados e 34 assistências.