Filho de David e Victoria Beckham rompe com pais e denuncia sabotagem: “Não quero reconciliação”

Em uma sequência de stories no Instagram, Brooklyn quebrou o silêncio que mantinha para preservar a privacidade, alegando que sua esposa tem sido alvo de “ataques contínuos” e desrespeito por parte dos Beckham, independentemente dos esforços do casal para manter a união.

A relação entre Brooklyn Peltz Beckham e seus pais, David e Victoria Beckham , atingiu um ponto crítico de ruptura pública. Nesta segunda-feira (19), o modelo e filho mais velho do casal utilizou suas redes sociais para expor bastidores conturbados da dinâmica familiar, acusando os pais de tentarem sabotar seu casamento com a atriz Nicola Peltz Beckham e afirmando categoricamente que não deseja retomar os laços.

O modelo detalhou episódios específicos que teriam ocorrido durante os preparativos e a cerimônia de seu casamento. Segundo ele, a mãe, Victoria Beckham, teria desistido de confeccionar o vestido de noiva de Nicola no último momento, um ato que Brooklyn classifica agora como deliberado para prejudicar a noiva, obrigando-a a buscar uma alternativa com urgência.

Outro ponto de tensão relatado foi o “sequestro” da primeira dança do casal. Brooklyn acusou Victoria de interromper o momento romântico para dançar com ele de forma que considerou vexatória diante dos convidados. “Ela dançou de forma muito inapropriada em cima de mim na frente de todos. Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado em toda a minha vida”, desabafou.

Disputa financeira e racha entre os Beckham

Além das questões emocionais, Brooklyn revelou pressões contratuais. Ele acusa os pais de coação e suborno, semanas antes do matrimônio, para abrir mão de direitos sobre seu nome, sob a justificativa de proteger a marca “Beckham”. A recusa em assinar o acordo teria deteriorado a relação financeira e pessoal. Tal fato reforçou a visão do filho de que, para David e Victoria, a imagem pública está acima da família.

Por fim, a crise respingou também nos irmãos mais novos, Romeo e Cruz. O primogênito alega ataques virtuais por parte deles a mando dos pais. Cruz Beckham, no entanto, rebateu publicamente as acusações, sugerindo que o bloqueio nas redes partiu do próprio Brooklyn. Até o momento, David e Victoria não se pronunciaram oficialmente.