Feminino: Fifa confirma Brasil em programa de “intercâmbio” entre seleções"Fifa Series" é um projeto da entidade para ajudar associações nacionais com menos recursos e maior dificuldade para marcar amistosos
A Fifa confirmou nesta segunda-feira (19) que o Brasil será uma das sedes do programa de “intercâmbio” de seleções no feminino, em abril (já o masculino será em março). O “Fifa Series” terá, assim, 48 países distribuídos em grupos ao redor do planeta.
Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia estão na chave do Brasil, que mandará os jogos em Cuiabá. O torneio amistoso é, aliás, uma ótima oportunidade para o país testar a Arena Pantanal e toda a estrutura para receber as seleções de diferentes confederações na Copa do Mundo feminina de 2027.
O torneio tem 12 grupos com quatro seleções: nove do masculino e três do feminino (leia mais detalhes abaixo sobre as sedes e as chaves).
Entenda a proposta do “Fifa Séries”
O projeto nasceu em março de 2024, como um experimento preliminar. Com as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 se encaminhando para o fim com suas repescagens, a entidade máxima do futebol mundial encontrou as brechas necessárias para colocar a ideia em prática.
O “Fifa Series” é destinado a associações nacionais com menos recursos e maior dificuldade para marcar amistosos, com jogos nos quatro continentes. No evento, cada seleção terá dois compromissos, sem troféu ou premiação em dinheiro. Em contrapartida, além das oportunidades comerciais e visibilidade para os países emergentes. O Jogada10 apurou que a Fifa bancará os custos da viagem, hospedagem e toda a logística destas seleções.
A entidade ainda divulgará detalhes do calendário destes jogos.
Como ficaram os grupos
FEMININO
Tailândia
RD Congo
Nepal
Seleção da Oceania
Tailândia (sede)
Costa do Marfim
Costa do Marfim (sede)
Mauritânia
Paquistão
Ilhas Turcas e Caicos
Brasil
Brasil (sede)
Canadá
Coreia do Sul
Zâmbia
MASCULINO
Indonésia
Bulgária
Indonésia (sede)
Ilhas Salomão
São Cristóvão e Névis
Ruanda – Grupo A
Estônia
Granada
Quênia
Ruanda (sede)
Ruanda – Grupo B
Aruba
Liechtenstein
Macau
Tanzânia
Porto Rico
Samoa Americana
Guam
Porto Rico (sede)
Ilhas Virgens Americanas
Uzbequistão
Gabão
Trinidad e Tobago
Uzbequistão (sede)
Venezuela
Azerbaijão
Azerbaijão (sede)
Omã
Serra Leoa
Santa Lúcia
Austrália
Austrália (sede)
Camarões
China
Curaçao
Nova Zelândia
Cabo Verde
Chile
Finlândia
Nova Zelândia (sede)
Cazaquistão
Comores
Cazaquistão (sede)
Kuwait
Namíbia
