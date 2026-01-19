Feminino: Fifa confirma Brasil em programa de “intercâmbio” entre seleções

"Fifa Series" é um projeto da entidade para ajudar associações nacionais com menos recursos e maior dificuldade para marcar amistosos / Crédito: Jogada 10

A Fifa confirmou nesta segunda-feira (19) que o Brasil será uma das sedes do programa de “intercâmbio” de seleções no feminino, em abril (já o masculino será em março). O “Fifa Series” terá, assim, 48 países distribuídos em grupos ao redor do planeta. Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia estão na chave do Brasil, que mandará os jogos em Cuiabá. O torneio amistoso é, aliás, uma ótima oportunidade para o país testar a Arena Pantanal e toda a estrutura para receber as seleções de diferentes confederações na Copa do Mundo feminina de 2027.

O torneio tem 12 grupos com quatro seleções: nove do masculino e três do feminino (leia mais detalhes abaixo sobre as sedes e as chaves).

Entenda a proposta do “Fifa Séries” O projeto nasceu em março de 2024, como um experimento preliminar. Com as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 se encaminhando para o fim com suas repescagens, a entidade máxima do futebol mundial encontrou as brechas necessárias para colocar a ideia em prática. O “Fifa Series” é destinado a associações nacionais com menos recursos e maior dificuldade para marcar amistosos, com jogos nos quatro continentes. No evento, cada seleção terá dois compromissos, sem troféu ou premiação em dinheiro. Em contrapartida, além das oportunidades comerciais e visibilidade para os países emergentes. O Jogada10 apurou que a Fifa bancará os custos da viagem, hospedagem e toda a logística destas seleções. A entidade ainda divulgará detalhes do calendário destes jogos.

Como ficaram os grupos FEMININO Tailândia

RD Congo

Nepal

Seleção da Oceania

Tailândia (sede) Costa do Marfim

Costa do Marfim (sede)

Mauritânia

Paquistão

Ilhas Turcas e Caicos

Brasil

Brasil (sede)

Canadá

Coreia do Sul

Zâmbia MASCULINO Indonésia

Bulgária

Indonésia (sede)

Ilhas Salomão

São Cristóvão e Névis

Ruanda – Grupo A

Estônia

Granada

Quênia

Ruanda (sede) Ruanda – Grupo B

Aruba

Liechtenstein

Macau

Tanzânia Porto Rico

Samoa Americana

Guam

Porto Rico (sede)

Ilhas Virgens Americanas