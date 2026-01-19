Ex-jogador Perdigão denuncia agressão de PM em estádio no Paraná: “Covardia”

Campeão mundial pelo Inter é atingido por cassetete na Vila Capanema; deputado pede apuração e ex-atleta diz que só queria cumprimentar agente / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador de futebol Perdigão, campeão mundial pelo Internacional, foi vítima de uma agressão policial neste domingo (18), em Curitiba. O caso ocorreu nas arquibancadas do estádio Vila Capanema, durante o intervalo da partida entre São Joseense e Operário, válida pelo Campeonato Paranaense. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o ex-atleta, de 48 anos, é atingido por golpes de cassetete desferidos por um Policial Militar, mesmo sem esboçar qualquer reação agressiva. No vídeo, Perdigão aparece segurando um copo de cerveja e conversando próximo à grade de proteção quando se surpreende pela ação do agente. Em nota oficial divulgada nas redes sociais, o ex-meio-campista classificou o ato como “covarde” e afirmou que se aproximou do policial apenas com a intenção de cumprimentá-lo.

“Atitude isolada e despreparada” Perdigão relatou estar constrangido com o episódio e reforçou que em nenhum momento agiu com violência. Segundo ele, a abordagem foi repentina e injustificável, vinda de um membro que ele considerou “despreparado” da corporação. O ex-jogador garantiu que todas as medidas judiciais cabíveis já estão sendo tomadas para responsabilizar o agressor.

O caso gerou repercussão política imediata. O deputado estadual Thiago Buhrer (União) manifestou solidariedade ao ex-atleta e cobrou uma apuração rigorosa da Polícia Militar do Paraná. Em nota, o parlamentar destacou que não houve relatos de tumulto no local que justificassem tal abordagem truculenta, embora tenha ressaltado acreditar se tratar de um caso isolado dentro da instituição. Perdigão teve carreira vitoriosa e carisma Natural de Curitiba e revelado pelo Paraná Clube, Perdigão construiu uma carreira marcante no futebol brasileiro, sendo figura carimbada pelo seu carisma e irreverência. Seu auge ocorreu no Internacional, onde atuou entre 2005 e 2008, sendo peça fundamental no elenco que conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes em 2006. Além do Colorado, o volante teve passagens por grandes clubes como Corinthians, Vasco e Athletico, encerrando sua trajetória profissional nos gramados em 2011. Até o fechamento desta reportagem, a assessoria da Polícia Militar ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre o incidente.