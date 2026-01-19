Emerson Royal pode reforçar o Flamengo contra o Vasco

Emerson Royal pode reforçar o Flamengo contra o VascoLateral-direito, que recusou propostas da Europa para seguir no Rio, visa melhorar sua imagem frente ao torcedor rubro-negro
O lateral-direito Emerson Royal é um dos atletas que deve ser relacionado pelo Flamengo para o clássico contra o Vasco, quarta-feira (21/1), no Maracanã. O defensor, aliás, recusou propostas para permanecer no Rubro-Negro na atual janela de transferências.
Royal, que não viveu grande primeira temporada no Maracanã, ainda tem o sonho de conquistar o torcedor do Flamengo, segundo informações desta segunda-feira (19/1) do canal “Mauro Sant’Anna”. Ele, afinal, realizou pré-temporada de destaque, treinando em dois períodos quase todos os dias. Lembrando que o Fla se reapresentou no dia 12 de janeiro, ou seja, há apenas uma semana.
Ainda assim, o jogador deve constar no elenco que vai a jogo contra o Vasco, em jogo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara. Na lanterna do Grupo B, com apenas um ponto, o Flamengo começa a se voltar para uma luta contra o rebaixamento no Campeonato Carioca. Dessa forma, planeja antecipar a estreia de alguns profissionais após três jogos sem vitórias com o elenco sub-20.
Emerson Royal, de 27 anos, chegou ao Flamengo proveniente do Milan (ITA), em meados de 2025. Em sua primeira temporada, realizou 19 partidas, anotando um gol e uma assistência. 15 desses jogos foram como titular, enquanto entrou em outras quatro ocasiões. Ele, que iniciou a carreira na Ponte Preta, ficou sete anos na Europa antes de retornar ao futebol brasileiro.