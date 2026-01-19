Emerson Royal pode reforçar o Flamengo contra o Vasco

Lateral-direito, que recusou propostas da Europa para seguir no Rio, visa melhorar sua imagem frente ao torcedor rubro-negro / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Emerson Royal é um dos atletas que deve ser relacionado pelo Flamengo para o clássico contra o Vasco, quarta-feira (21/1), no Maracanã. O defensor, aliás, recusou propostas para permanecer no Rubro-Negro na atual janela de transferências. Royal, que não viveu grande primeira temporada no Maracanã, ainda tem o sonho de conquistar o torcedor do Flamengo, segundo informações desta segunda-feira (19/1) do canal “Mauro Sant’Anna”. Ele, afinal, realizou pré-temporada de destaque, treinando em dois períodos quase todos os dias. Lembrando que o Fla se reapresentou no dia 12 de janeiro, ou seja, há apenas uma semana.