Em planejamento para o Gre-Nal, Luis Castro conserva sigilo sobre a formação do Grêmio

Em planejamento para o Gre-Nal, Luis Castro conserva sigilo sobre a formação do GrêmioTécnico decide adotar estratégia em rodar o elenco do Imortal nos compromissos iniciais e promover uma divisão dos jogadores em dois times
O Grêmio terá o seu primeiro grande teste da temporada no próximo domingo (25), quando ocorrerá o clássico com o Internacional, no Beira-Rio. Apesar da proximidade com o Gre-Nal, o entendimento no Imortal é de que ainda há a necessidade de ajustes. Assim, neste cenário, a comissão técnica buscará soluções, principalmente nos treinos restantes. Por isso, o discurso do comandante Luis Castro é de evitar abordar o jogo contra o Inter e de sigilo sobre a escalação inicial.
Com relação aos três compromissos iniciais do Tricolor gaúcho na temporada, a equipe técnica identificou respostas positivas. Especialmente nas duas goleadas sobre o Avenida na estreia do time no ano e no último duelo contra o São Luiz. Por sinal, com o suposto time titular em ambos os casos.
Em contrapartida, se instaurou um sinal de alerta com a irregularidade que o time apresentou na derrota para o São José, na Arena. O principal ponto de atenção foi o desempenho coletivo negativo do Grêmio. Por isso, se constatou que a equipe segue em processo de construção.
O Tricolor Gaúcho terá em seu cronograma ainda um teste antes do clássico, o jogo contra o Guarany de Bagé, fora de casa, na próxima quarta-feira (21). Inclusive, neste contexto, o treinador português admitiu que a sua intenção será promover novamente alterações na equipe.
Uso de duas equipes distintas no Grêmio
A estratégia de Luis Castro, aliás, é utilizar duas escalações diferentes neste começo de temporada. Afinal, ele concluiu que o calendário enxuto do futebol brasileiro obrigou as equipes a disputar seus primeiros compromissos com os jogadores apresentando as condições físicas longe do ideal. Deste modo, o profissional português percebeu que não teria a possibilidade em dar sequência de jogos para somente uma formação.
Na compreensão do técnico, a separação do grupo em dois times facilitaria a construção do entrosamento entre os jogadores. Além do melhor entendimento das ideias, que compõem a sua metodologia de jogo. Mesmo assim, a percepção é de que o time o qual atuou nos 45 minutos iniciais no triunfo de goleada sobre o São Luiz terá a prefência de Luis Castro.
No caso, essa formação inicial será a favorita a ganhar minutagem nas partidas de maior relevância neste começo de temporada. O Gre-Nal do próximo domingo se encaixa nesta situação.