Em planejamento para o Gre-Nal, Castro conserva sigilo sobre a formação do Grêmio

Técnico decide adotar estratégia em rodar o elenco do Imortal nos compromissos iniciais e promover uma divisão dos jogadores em dois times

O Grêmio terá o seu primeiro grande teste da temporada no próximo domingo (25), quando ocorrerá o clássico com o Internacional, no Beira-Rio. Apesar da proximidade com o Gre-Nal, o entendimento no Imortal é de que ainda há a necessidade de ajustes. Assim, neste cenário, a comissão técnica buscará soluções, principalmente nos treinos restantes. Por isso, o discurso do comandante Luis Castro é de evitar abordar o jogo contra o Inter e de sigilo sobre a escalação inicial. Com relação aos três compromissos iniciais do Tricolor gaúcho na temporada, a equipe técnica identificou respostas positivas. Especialmente nas duas goleadas sobre o Avenida na estreia do time no ano e no último duelo contra o São Luiz. Por sinal, com o suposto time titular em ambos os casos.

Em contrapartida, se instaurou um sinal de alerta com a irregularidade que o time apresentou na derrota para o São José, na Arena. O principal ponto de atenção foi o desempenho coletivo negativo do Grêmio. Por isso, se constatou que a equipe segue em processo de construção.

O Tricolor Gaúcho terá em seu cronograma ainda um teste antes do clássico, o jogo contra o Guarany de Bagé, fora de casa, na próxima quarta-feira (21). Inclusive, neste contexto, o treinador português admitiu que a sua intenção será promover novamente alterações na equipe.