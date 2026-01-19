Do futebol à música: No BBB, Edílson revela “mãozinha” em sucesso de Gusttavo Lima

Ex-atleta contou aos confinados como o encontro com o cantor terminou em gravação para um grande sucesso do primeiro álbum do Embaixador / Crédito: Jogada 10

Edílson Capetinha contou aos colegas de confinamento do BBB 26 curiosidades dos bastidores de uma das músicas mais conhecidas de Gusttavo Lima, cantor de sertanejo. Segundo o ex-jogador do Corinthians, o encontro entre a dupla ocorreu nos camarins da Globo e resultou na apresentação da música “Fui Fiel” ao cantor. O BBB situou a história em 2013, durante os bastidores da “Dança dos Famosos”. Ele afirmou que encontrou Gusttavo Lima em um camarim e puxou conversa sobre música, uma área que sempre se identificou na rotina extracampo. O papo fluiu e as coisas aconteceram, segundo seu relato, de forma natural.

Como mantinha contato próximo com compositores da Bahia, o ex-atleta introduziu no papo uma pauta sobre a entrada da percussão baiana no sertanejo. E assim, nesse contexto, levou ao cantor uma música que considerava diferente e promissora.