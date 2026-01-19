Do futebol à música: No BBB, Edílson revela “mãozinha” em sucesso de Gusttavo Lima

Do futebol à música: No BBB, Edílson revela “mãozinha” em sucesso de Gusttavo LimaEx-atleta contou aos confinados como o encontro com o cantor terminou em gravação para um grande sucesso do primeiro álbum do Embaixador
Edílson Capetinha contou aos colegas de confinamento do BBB 26 curiosidades dos bastidores de uma das músicas mais conhecidas de Gusttavo Lima, cantor de sertanejo. Segundo o ex-jogador do Corinthians, o encontro entre a dupla ocorreu nos camarins da Globo e resultou na apresentação da música “Fui Fiel” ao cantor.
O BBB situou a história em 2013, durante os bastidores da “Dança dos Famosos”. Ele afirmou que encontrou Gusttavo Lima em um camarim e puxou conversa sobre música, uma área que sempre se identificou na rotina extracampo. O papo fluiu e as coisas aconteceram, segundo seu relato, de forma natural.
Como mantinha contato próximo com compositores da Bahia, o ex-atleta introduziu no papo uma pauta sobre a entrada da percussão baiana no sertanejo. E assim, nesse contexto, levou ao cantor uma música que considerava diferente e promissora.
Edílson expõe reação de Gusttavo Lima
Ainda durante o relato, o ex-jogador afirmou que apresentou o autor da canção como um primo, embora fosse um amigo de infância. Gusttavo Lima ouviu a faixa, aprovou de imediato e questionou se poderia gravá-la com sua voz.
O ídolo nacional contou que se encarregou de conseguir a liberação junto ao compositor e assim o fez. Não demorou muito, dias depois, Gusttavo Lima entrou em estúdio com a banda e gravou “Fui Fiel” — lançada oficialmente em 2010.
A música integrou o CD e DVD “Inventor dos Amores”, primeiro projeto do cantor, que abriu caminho para uma sequência de sucessos nacionais.