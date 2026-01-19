Cruzeiro rejeita proposta de clube italiano por Kaiki

Cruzeiro rejeita proposta de clube italiano por KaikiRaposa considerou valores baixos para liberar o jogador, que conta com a confiança do técnico Tite para a temporada
O Cruzeiro rejeitou uma proposta do Como, da Itália, pelo lateral-esquerdo Kaiki. A diretoria celeste acredita que os valores oferecidos estão muito aquém do que pretende para liberar o jogador, titular da equipe. A informação é do jornalista Gianluca Di Marzio, especialista em mercado de transferência.
O clube italiano vem buscando informações do atleta desde o último trimestre. Dessa maneira, no fim de 2025, acenou com a possibilidade de fazer uma oferta por Kaiki nesta janela de transferências, o que de fato ocorreu.
Contudo, os valores não chegaram perto do que os mineiros pensam para poder negociar Kaiki, valorizado após a última temporada, na qual terminou como um dos destaques do Cruzeiro. O jogador é cria da base do Cabuloso e tem 22 anos.
Com 95 partidas pela Raposa, o lateral-esquerdo teve o aval de Tite para continuar em 2026 e tem contrato até o fim de 2027.