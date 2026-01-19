Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro rejeita proposta de clube italiano por Kaiki

Raposa considerou valores baixos para liberar o jogador, que conta com a confiança do técnico Tite para a temporada
O Cruzeiro rejeitou uma proposta do Como, da Itália, pelo lateral-esquerdo Kaiki. A diretoria celeste acredita que os valores oferecidos estão muito aquém do que pretende para liberar o jogador, titular da equipe. A informação é do jornalista Gianluca Di Marzio, especialista em mercado de transferência.

O clube italiano vem buscando informações do atleta desde o último trimestre. Dessa maneira, no fim de 2025, acenou com a possibilidade de fazer uma oferta por Kaiki nesta janela de transferências, o que de fato ocorreu.

Contudo, os valores não chegaram perto do que os mineiros pensam para poder negociar Kaiki, valorizado após a última temporada, na qual terminou como um dos destaques do Cruzeiro. O jogador é cria da base do Cabuloso e tem 22 anos.

Com 95 partidas pela Raposa, o lateral-esquerdo teve o aval de Tite para continuar em 2026 e tem contrato até o fim de 2027.

