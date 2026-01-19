Cruzeiro rejeita proposta de clube italiano por Kaiki

Raposa considerou valores baixos para liberar o jogador, que conta com a confiança do técnico Tite para a temporada / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro rejeitou uma proposta do Como, da Itália, pelo lateral-esquerdo Kaiki. A diretoria celeste acredita que os valores oferecidos estão muito aquém do que pretende para liberar o jogador, titular da equipe. A informação é do jornalista Gianluca Di Marzio, especialista em mercado de transferência. LEIA MAIS: Trio do Cruzeiro tem chance de voltar em clássico contra o Atlético

O clube italiano vem buscando informações do atleta desde o último trimestre. Dessa maneira, no fim de 2025, acenou com a possibilidade de fazer uma oferta por Kaiki nesta janela de transferências, o que de fato ocorreu.